Le score final du match Colts contre Jets marque l’histoire de la NFL

Les Colts d’Indianapolis ont battu les Jets de New York 45-30 lors du Thursday Night Football, et le score final est entré dans l’histoire de la NFL. Comme mentionné par Scorigami, le match de jeudi marquait la première fois qu’un match de la NFL se terminait avec un score de 45-30. Scorigami a révélé qu’il y avait maintenant 1 069 scores NFL uniques.

Selon CBS Sports, il y a eu trois nouveaux scores finaux cette saison. Lors de la semaine 7, les Cardinals de l’Arizona ont battu les Houston Texans 31-5. Et lors de la semaine 6, les Rams de Los Angeles ont battu les Giants de New York 38-11. Scorigami garde une trace de tous les matchs de la NFL pour voir si un score unique se produit. Il permet également aux fans de savoir combien de fois un score final s’est produit auparavant s’il n’est pas unique.

NYJ 30 – 45 IND

Final C’est Scorigami !! C’est le 1069e score final unique dans l’histoire de la NFL. – Scorigami (@NFL_Scorigami) 5 novembre 2021

Le match de jeudi a été important pour les Colts puisqu’ils ont marqué le plus de points en un seul match cette saison. Le quart-arrière Carson Wentz a lancé pour 272 verges et trois touchés tandis que le demi offensif Jonathan Taylor a couru pour 172 verges et deux touchés. Ils sont désormais 4-5 sur l’année et à la deuxième place de l’AFC Sud.

« Ces gros runs sont énormes », a déclaré Wentz sur le site officiel de l’équipe. « C’est difficile pour une défense. Ils veulent sortir et jouer leur couverture de zone molle, rendre difficile pour nous dans le jeu de passes d’obtenir des gros jeux, et donc quand vous pouvez obtenir des gros jeux au sol, c’est énorme pour nous. »

« Quand (Taylor) arrive au deuxième niveau, j’ai l’impression que ça va à la maison », a déclaré l’entraîneur-chef des Colts, Frank Reich. « Je veux dire, il est juste rapide, fort et insaisissable. Donc il joue vraiment bien. Et nos receveurs travaillent vraiment dur sur le terrain, alors ils vont lui donner toute l’aide qu’il peut avoir là-bas. »

Pour les Jets, ils sont maintenant 2-6 sur l’année. L’entraîneur-chef des Jets, Robert Saleh, n’était pas satisfait de la performance de la défense jeudi soir. « Défensivement, ce n’était pas assez bon », a-t-il déclaré sur le site officiel de l’équipe. « Quand les équipes courent le ballon comme elles l’ont fait … nous savions qu’elles allaient essayer de lancer leur jeu de course, la façon dont elles parlaient toute la semaine, obtenant 28 [Jonathan Taylor] aller, et avec une ligne offensive formidable. Évidemment, nous n’étions pas à la hauteur de la tâche. »