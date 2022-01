Le scribe SCOTUS vétéran du NY Times aime toujours l’avortement, déteste la juge Amy Barrett

Mauvaise nouvelle, les amis : la chroniqueuse du Times, Linda Greenhouse, trouve que la Cour suprême à tendance conservatrice d’aujourd’hui est gravement décevante. Mais même un professeur de droit libéral pense qu’elle va un peu trop loin avec son hostilité.

Greenhouse a couvert la Cour suprême en tant que journaliste pendant 30 ans (1978-2008). Lorsqu’elle a quitté le journal, elle a écrit « nous avons, très probablement, la Cour suprême que nous méritons ». Invitée à y repenser, elle a changé d’avis. Sa chronique de vendredi a attaqué la nouvelle génération de juges conservateurs nommés par Trump.

Après des décennies de législation libérale de la Cour suprême, les choses deviennent soudainement dangereuses lorsqu’il y a une majorité conservatrice de juges, dont deux, selon Greenhouse, étaient de toute façon illégitimes.

….nous sommes maintenant dans un endroit différent de celui que nous étions en 2008, et le terme actuel trouve le tribunal dans une zone de danger comme un volontaire – et volontaire – participant à une guerre pour l’âme du pays . Le traitement cavalier du dernier mandat, dans une affaire de l’Arizona, de ce qui reste de la loi sur les droits de vote a envoyé un signal effrayant quant à savoir si on peut compter sur le tribunal pour protéger la démocratie contre l’assaut mené par les républicains qui se déroule actuellement sous nos yeux. Nous avons maintenant des juges apparemment non troublés par le processus et les précédents, sans parler des apparences : N’oublions pas que deux des trois nominations de Donald Trump sont arrivées dans des circonstances discutables, le juge Neil Gorsuch prenant un siège en 2017 à Barack Obama et la juge Amy Coney Barrett étant bloquée pour confirmation fin 2020.

Elle a plaidé de manière irresponsable pour que la Cour suprême confirme l’avortement en tant que droit constitutionnel parce que les sondages publics le disent (l’esclavage était également populaire aux États-Unis une fois).

Même un critique de livre du Times Sunday, le professeur de droit libéral de Harvard Noah Feldman, pense que le nouveau livre de Greenhouse sur la mort du juge Ginsburg et l’ajout du juge Barrett va trop loin dans la condamnation de Barrett, tout en sautant le pistolet sur le tribunal effroyablement conservateur.

Peut-être parce qu’il est difficile d’écrire un drame dans lequel le méchant n’a encore rien fait de terrible, Greenhouse fait un faux pas inhabituel dans un bref excursus qui compare la nouvelle justice à feu Phyllis Schlafly….sa croisade anti-féministe contre les femmes dans le le lieu de travail correspond étrangement à la poursuite de toute une vie de Barrett d’une carrière à temps plein en tant que professeur de droit et juge tout en élevant sept (non, ce n’est pas une faute de frappe) enfants. La seule motivation de l’invocation de Schlafly semble être que, comme le note Greenhouse, elle a fait l’objet d’une mini-série télévisée en 2020, et que tous deux étaient des avocats de familles nombreuses. « Quarante ans plus tard, plus de quelques personnes ont regardé Amy Coney Barrett et ont vu Phyllis Schlafly », écrit Greenhouse, sans aucune indication de qui étaient ces personnes. « Et comment ne pourraient-ils pas, étant donné la similitude dans les biographies des deux femmes? » Ce n’est même pas de la culpabilité par association. C’est la culpabilité par association libre.