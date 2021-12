Le « script hollywoodien » n’aurait pas battu la saison de F1

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a déclaré que même les réalisateurs hollywoodiens n’auraient pas pu écrire une saison de Formule 1 plus dramatique.

La campagne 2021 a été une année de course classique pour la Formule 1, l’une des meilleures que la série ait jamais vues, avec en tête d’affiche Lewis Hamilton et Max Verstappen qui l’ont battu tout au long de la saison à la poursuite du championnat des pilotes.

Derrière ce duo, le peloton du milieu de terrain a fait plus que tenir bon dans le domaine du divertissement, avec Daniel Ricciardo de McLaren et Esteban Ocon d’Alpine qui ont tous deux remporté la victoire.

Ricciardo a mené à la maison un doublé McLaren à Monza, dans une saison où Lando Norris dans l’autre MCL35M s’est fait un prétendant à la pole à plusieurs reprises, tandis que les espoirs de sa première victoire en F1 ont été anéantis en Russie par une forte averse qui l’a attrapé. dehors tout en menant.

La première victoire en carrière d’Ocon est survenue en Hongrie après une course dramatique où son coéquipier Fernando Alonso a fait des merveilles, tenant Hamilton pendant plusieurs tours alors qu’il se rapprochait du peloton.

Ferrari s’est également avérée une menace au sommet à plusieurs reprises, avec Charles Leclerc en pole position consécutive à Monaco et en Azerbaïdjan.

Le Grand Prix d’Abou Dhabi, qui a mis fin à la saison, était alors le point culminant parfait alors que Hamilton et Verstappen sont entrés dans le niveau décisif des points.

Hamilton a contrôlé une grande partie de la course, mais alors qu’il semblait en bonne voie vers le titre, une voiture de sécurité tardive a rassemblé le peloton, a permis à Verstappen de se ravitailler pour des pneus tendres neufs et de dépasser Hamilton dans le dernier tour, pour ensuite couronner lui-même champion du monde en prenant le drapeau à damier.

« Je pense que cela fait 47 ans que ce championnat s’est déroulé pour la dernière fois dans une course où les pilotes étaient à égalité de points », a déclaré Horner, cité par Motorsport.com.

«Je ne pense pas que même un scénariste hollywoodien aurait pu trouver les tenants et aboutissants de cette année. Et la popularité de la Formule 1, comme nous l’avons vu, a explosé.

« Il [F1 president Stefano Domenicali] a probablement le plus grand événement sportif au monde cette année comme finale.

« Et le nombre de nouveaux fans que nous avons accueillis dans le sport a été incroyable, phénoménal. »

Le directeur de Ferrari, Mattia Binotto, a tenu à féliciter leur ancien patron d’équipe Domenicali pour son travail au cours de sa première saison à la tête de la Formule 1 après avoir remplacé Chase Carey en tant que PDG et président.

« Il se débrouille très bien », a déclaré Binotto à propos de Domenicali.

« Je pense que Liberty Media se porte également très bien. Depuis le début de Liberty Media, ils ont beaucoup amélioré le spectacle et la façon dont nous présentons le spectacle aux fans, non seulement en termes de diffusion, mais aussi de médias sociaux et tout ça.

« Nous avons certainement intensifié le niveau de communication et la manière dont nous nous engageons avec les fans.

« Je pense que Stefano, simplement après un an, se porte très bien. Ce n’est pas facile pour lui après Chase de garder le niveau, car Chase a fait un travail fantastique.

« Mais je connais Stefano et je suis presque sûr que même à l’avenir, il continuera à faire très, très bien. »