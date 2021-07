Le script SATC a fuité et nous savons déjà ce qui est arrivé à Carrie et Mr. Big

Selon le script divulgué dans photos obtenues par Page Six, la saison suivante, Et juste comme ça, Carrie Bradshaw pleure son divorce avec Mr. Big, joué par Chris Noth. Maintenant, la protagoniste a son propre podcast, a la cinquantaine et est au milieu de la bataille juridique et financière du divorce de Big. Un sujet avec lequel beaucoup d’Upper East Sidders peuvent s’identifier.

Cynthia Nixon et Sarah Jessica Parker sur le tournage de “Et juste comme ça…” à New York. (Erik Pendzich / Shutterstock)

Pour être exact, dans la scène divulguée, Carrie dîne avec ses meilleurs amis : Stanford Blatch (joué par Willie Garson), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) et Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis). Elle leur raconte la situation avec Big lors d’un repas.

“J’enregistrais le podcast, je me lavais les cheveux. ‘Oui, je ne mangeais ni ne dormais, mais au moins je me sentais bien dans mon mariage. Suis-je juste l’une des femmes dont il s’occupait maintenant ?” Bradshaw raconte ses amis.