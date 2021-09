Le SD du Bayern Munich accuse Marco Reus d’avoir manqué le match contre l’Allemagne pour Dortmund

Hasan Salihamidzic n’a jamais été un ami des médias, mais parfois il propose des extraits sonores vraiment sympas. Cette fois, dans une interview après la victoire du Bayern Munich sur le RB Leipzig, le directeur sportif du club a dit ce que nous pensions tous lorsque le capitaine du Borussia Dortmund Marco Reus a été déclaré « inapte » à jouer pour l’Allemagne contre l’Islande.

Sur Sky90, Brazzo a trouvé plutôt pratique pour Dortmund que Marco Reus quitte tôt l’équipe nationale et joue le week-end. Il a dit (via kicker),

“C’est vraiment parfois surprenant quand quelqu’un quitte l’équipe nationale et joue ensuite deux ou trois jours plus tard”, signifiant Marco Reus. “Ce n’est pas la première fois non plus”, a poursuivi Brazzo. “Nos joueurs y restent et jouent toujours”, a-t-il conclu.

Bien que cela puisse sembler mesquin pour l’observateur extérieur, Brazzo a raison ici. Hansi Flick n’a jamais expliqué la nature de la blessure de Reus, et le joueur n’a même pas eu à quitter le camp d’entraînement allemand pour retourner à Dortmund pour se faire soigner.

Même à l’époque, de nombreux fans allemands ont vu quelque chose de suspect dans l’annonce, soupçonnant que des concessions avaient été faites pour permettre à Reus de se reposer avant de jouer contre le Bayer Leverkusen ce samedi. Notre article sur la programmation prévue en disait même autant :

Marco Reus a rempli son quota d’un match en Allemagne par an et est de retour sur la liste des blessés. Il repartira pour Dortmund samedi, alors ne vous inquiétez pas trop pour lui.

De toute évidence, Brazzo n’a probablement aucune preuve indiquant quoi que ce soit de suspect, mais il est étrange que Reus ait joué le 90 complet contre Bayer sans aucun problème. S’il n’a vraiment été blessé que mercredi, pourquoi n’a-t-il pas été remplacé par précaution ?

En comparaison, lorsque les joueurs du Bayern se blessent lors de la trêve internationale, ils finissent presque toujours par rater leur prochain match de club. La seule exception serait Alphonso Davies, mais même lui a été remplacé par une blessure lors du match du Canada contre les États-Unis et a dû retourner tôt au Bayern pour une évaluation. Thomas Muller s’est également blessé pendant la pause, mais c’était tôt dans le calendrier et il n’a pas joué les 90 contre Leipzig.

Cette déclaration de Brazzo pourrait faire sensation, étant donné la réaction de Michael Zorc :

« Salihamidzic devrait fermer son piège et commenter les sujets concernant le Bayern München. Qui pense-t-il vraiment être ? dit Zorc.

Est-ce que ce sera le prochain boeuf important entre le Bayern et le BVB?