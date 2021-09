Le SD Gernika remporte trois points après sa victoire 2-3 contre la Real Sociedad C

26/09/2021 à 14:08 CEST

Les Gernika a remporté le Société réelle 2-3 lors du match disputé ce dimanche au Installations de Zubieta. La Real Sociedad C Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après un nul 1-1 lors du dernier duel joué contre le Les promesses d’Osasuna. Du côté des visiteurs, le SD Gernika perdu par un score de 2-3 lors du match précédent contre le Laredo. Avec ce résultat, l’équipe de Saint-Sébastien est cinquième, tandis que le Gernika il est troisième après la fin du match.

Au cours de la première période du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le score n’a pas bougé du 0-0 initial.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe de Guernica, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Koldo Berasaluce à la minute 58. Après un nouveau jeu a augmenté le score de l’équipe visiteuse, augmentant l’avantage grâce à un but de Ander Pacheco à la minute 79. Mais plus tard, l’équipe de Saint-Sébastien a coupé les différences grâce à un but de Iñaki Recio à la 88e minute. Plus tard, les locaux ont marqué à nouveau grâce à un but de Cortajarena à 90 minutes, il a laissé un 2-2 en faveur du Société réelle. Les SD Gernika avec un objectif de Ale à la 90. Finalement, la confrontation s’est terminée par un 2-3 à la lumière.

Dans le duel, l’arbitre a averti d’un carton jaune uniquement l’équipe locale. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Gabilondo.

Pour le moment, le Société réelle et le Gernika ils restent à égalité avec sept points chacun au classement.

Le prochain engagement de la deuxième RFEF pour le Real Sociedad C est contre lui Logroñés B, Pendant ce temps, il SD Gernika affrontera le DKE de San Juan.

Fiche techniqueReal Sociedad C :Marrero, Cantero, Zubillaga, Iñaki Recio, Gabilondo (Eneko Cortés, min.85), Cortajarena, Jon Balda, Pablo Marin, Lespinasse (Ekain Azkune, min.57), Peru Larrañaga et AguirreSD Gernika :Ispizua, Arana, Koldo Berasaluce, Lucbert, Aguirrezabala, Delgado, Ale, Urzelay, Gorka Marcos, Eizmendi et Ander PachecoStade:Installations de ZubietaButs:Koldo Berasaluce (0-1, min. 58), Ander Pacheco (0-2, min. 79), Iñaki Recio (1-2, min. 88), Cortajarena (2-2, min. 90) et Ale (2 -3, au moins 90)