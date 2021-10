Le SD Ponferradina accueille le Real Valladolid lors de la huitième journée

in

30/09/2021 à 21h01 CEST

Vendredi prochain à 21h00 se jouera le match de la huitième journée de la deuxième division, qui affrontera le Ponferradina et à Valladolid dans le Stade El Toralin.

La SD Ponferradina Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la huitième journée après avoir perdu son dernier match contre Les palmiers par un score de 2-1. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté cinq des sept matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 10 buts en faveur et cinq contre.

Du côté des visiteurs, le Valladolid réel a été imposé à Alcorcon 2-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Allvaro Aguado et Shon Weissman, alors il espère répéter le marqueur, cette fois dans le fief de la SD Ponferradina. À ce jour, sur les sept matchs que l’équipe a disputés en deuxième division, elle en a remporté trois et accumule un chiffre de sept buts encaissés contre sept en faveur.

Concernant la performance dans son stade, le SD Ponferradina ils ont gagné quatre fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, ce qui en fait une équipe très difficile à battre à domicile. A la maison, le Valladolid réel a un bilan d’une victoire, deux défaites et un nul en quatre matchs joués, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la SD Ponferradina si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le stade de la SD PonferradinaEn fait, les chiffres montrent deux victoires et deux nuls pour les hôtes. De même, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté deux matchs de suite à domicile contre le Valladolid. Le dernier match entre les Ponferradina et le Valladolid Ce tournoi s’est joué en février 2016 et s’est terminé par un match nul 0-0.

En référence à sa position dans le tableau de classement de la deuxième division, on peut voir qu’avant la dispute du match, le SD Ponferradina est en avance sur le Valladolid réel avec une différence de cinq points. A ce moment, le SD Ponferradina il compte 15 points et occupe la troisième position. De leur côté, les visiteurs sont en douzième position avec 10 points.