Le SD Ponferradina l’emporte 4-0 contre Malaga

19/09/2021 à 18h00 CEST

La Ponferradina signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Malaga pendant le match qui s’est déroulé dans le Stade El Toralin ce dimanche, qui s’est soldé par un score de 4-0. La SD Ponferradina Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté dans son fief par un score de 1-0 à Almería. Du côté de l’équipe visiteuse, le Malaga remporté dans leur stade 2-0 leur dernier match de la compétition contre les Gérone. Avec ce résultat, l’ensemble ponferradino est troisième, tandis que le Malaga il est huitième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’équipe de Ponferradino, qui a débuté au Stade El Toralin grâce à un but de José Manuel García à la 12e minute. SD Ponferradina, qui a pris ses distances en mettant le 2-0 avec un nouveau but de José Manuel García, réalisant ainsi un doublé peu avant la fin, plus précisément en 44, concluant la première mi-temps avec un 2-0 à la lumière.

La deuxième partie du match a débuté de manière favorable pour l’équipe locale, qui a augmenté son score par rapport à son rival grâce à un but à onze mètres de Youri à 53 minutes. Puis il composa le SD Ponferradina, qui a augmenté les différences établissant le 4-0 grâce à un but de Agustin Médina à 83 minutes, concluant le temps réglementaire avec le score de 4-0.

C’était un match avec plusieurs mouvements sur les bancs. Les Malaga a donné accès à Haïti Abaida, Ramon Enriquez, Antonin et Ivan Calero pour Kevin Médina, Roberto Fernández, Jozabed et Paulino De La Fuente Gómez et par le Ponferradina remplacé Kuki zalazar, Cristian Rodriguez, José Maria Amo, Kike saverio et Ivan Rodriguez pour Daniel Ojeda, Eduardo Espiau, Banane, José Manuel García et Paris adot.

L’arbitre a montré un total de six cartons : un carton jaune au Ponferradina, spécifiquement à Banane et quatre à Malaga (Paulino De La Fuente Gómez, Alberto Escassi, Thomas de Brandon et Ivan Calero). De plus, il y avait un carton rouge pour Haïti Abaida par l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Ponferradina passe à 12 points et reste à la place de l’accès aux éliminatoires pour la promotion en première division et le Malaga reste à huit points.

Le lendemain, les deux équipes joueront à l’extérieur. L’équipe ponferradino affrontera le Las Palmas et, pour sa part, le Malaga le fera contre lui Du vrai sportif.

Fiche techniqueSD Ponferradina :Amir Abedzadeh, Paris Adot (Iván Rodríguez, min.81), Copete (José Maria Amo, min.74), Alexandru Pascanu, José Antonio Ríos, Daniel Ojeda (Kuki Zalazar, min.67), Agustin Medina, Erik Morán, José Manuel García (Kike Saverio, min.75), Eduardo Espiau (Cristian Rodriguez, min.67) et YuriMálaga :Daniel Martín, Víctor Gomez, Juan De Dios Rivas Margalef, Mathieu Peybernes, Brian Cufre, Paulino De la Fuente Gómez (Iván Calero, min.84), Alberto Escassi, Jozabed (Antonín, min.61), Kevin Medina (Haitam Abaida, min.46), Roberto Fernandez (Ramon Enriquez, min.46) et Brandon ThomasStade:Stade El ToralinButs:José Manuel García (1-0, min. 12), José Manuel García (2-0, min. 44), Yuri (3-0, min. 53) et Agustin Medina (4-0, min. 83)