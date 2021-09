Le SD Ponferradina remporte une victoire serrée à domicile contre Almería (1-0)

12/09/2021 à 20:21 CEST

Les Almería n’a pas réussi à plier le Ponferradina, qui s’est imposé 1-0 lors du match disputé ce dimanche dans le Stade El Toralin. La SD Ponferradina est venu avec le désir de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre lui Ténérife par un score de 2-0. Pour sa part, Almería Il est venu de gagner 2-0 dans son fief à Malaga lors du dernier match disputé. Avec cette défaite, l’équipe d’Almeria s’est placée en quatrième position à l’issue du match, tandis que le SD Ponferradina est deuxième.

En première période, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat de 0-0.

En seconde mi-temps, le SD Ponferradina, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Paris adot à la 69e minute, mettant fin au duel sur un score final de 1-0.

Le technicien de la Ponferradina, Juan Andoni Perez Alonso, a donné accès au champ à José Maria Amo, Cristian Rodriguez, Kuki zalazar et Juan Camilo Becerra remplacement Erik Moran, Youri, Daniel Ojeda et Eduardo Espiau, tandis que de la part du Almería, Rubis remplacé Puits d’eau, Arvin appiah, César de La Hoz, Francisco Portillo et Arnau puigmal pour Buñuel, José Carlos Lazo, Lucas Robertone, Curro et Samu.

L’arbitre a réprimandé Banane et Kuki zalazar par le Ponferradina déjà Lucas Robertone et Srdan Babic par l’équipe d’Almeria.

Grâce à cette victoire, Ponferradina parvient à monter à 12 points et reste en position de promotion directe en première division, tandis que le Almería reste avec neuf points.

Le lendemain de la compétition, le SD Ponferradina jouera contre lui Malaga dans son stade, tandis que le Almería affrontera à domicile contre Alcorcon.

Fiche techniqueSD Ponferradina :Amir Abedzadeh, Paris Adot, Copete, Alexandru Pascanu, José Antonio Ríos, Daniel Ojeda (Kuki Zalazar, min.90), Agustin Medina, Erik Morán (José Maria Amo, min.69), José Manuel García, Eduardo Espiau (Juan Camilo Becerra, min.90) et Yuri (Cristian Rodriguez, min.82)Almería :Fernando, Sergio Akieme, Srdan Babic, Chumi, Bunuel (Pozo, min.35), Jose Carlos Lazo (Arvin Appiah, min.60), Lucas Robertone (César De La Hoz, min.61), Curro (Francisco Portillo, min. .73), Samu (Arnau Puigmal, min.73), Largie Ramazani et Umar SadiqStade:Stade El ToralinButs:Paris Adot (1-0, min. 69)