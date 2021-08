Le SD Ponferradina remporte une victoire serrée à domicile contre Gérone (2-1)

29/08/2021 à 00h08 CEST

La Ponferradina gagné 2-1 contre Gérone lors du match qui s’est déroulé ce samedi au Stade El Toralin. La SD Ponferradina Il est arrivé à la rencontre le moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Eibar à la maison (0-1) et l’autre devant Alcorcon à domicile (1-0). Du côté des visiteurs, le Gérone a récolté un nul nul contre lui Las Palmas, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Après le match, l’équipe locale était le leader de la deuxième division, tandis que le Gérone classé 10e à la fin du match.

Le match a commencé d’une excellente façon pour le SD Ponferradina, qui a inauguré le lumineux avec un objectif de Youri Dès le début du duel, à la troisième minute. Après cela, la première mi-temps s’est terminée par un résultat de 1-0.

Après la mi-temps est venu le but de l’équipe Gerundés, qui a égalisé le match avec un but de Nahuel Bustos à la 83e minute. L’équipe locale a pris l’avantage avec un but de Daniel Ojeda peu avant la fin, plus précisément en 86, concluant le match avec un score final de 2-1.

L’entraîneur gérondif a fait entrer David Junque, Nahuel Bustos, Ibrahim Kébé, Oscar Urena Garci et Valéry remplacement Jair Gauche, Gabriel Martinez Aguilera, Ramon Terrat, Martinez Arnau et Alejandro Baena, tandis que de la part du Ponferradina remplacé Kike saverio, Saul Crespo Prieto, Paris adot et Kuki zalazar pour José Manuel García, Erik Moran, Ivan Rodriguez et Youri.

L’arbitre a sanctionné dix joueurs d’un carton jaune, six pour les locaux et quatre pour les visiteurs. Du côté des habitants, la carte est allée à Agustin Médina, Erik Moran, José Manuel García, Ivan Rodriguez, Kuki zalazar et José Antonio Rios et par les visiteurs de Juanpe, Christian stuani, Nahuel Bustos et David Junque.

Avec ce résultat, le Ponferradina monte à neuf points et reste en position de promotion directe en première division et en Gérone reste à quatre points.

Le lendemain le SD Ponferradina sera mesuré avec le Ténérife, tandis que l’équipe de Gerundian jouera son match contre le Du vrai sportif.

Fiche techniqueSD Ponferradina :Amir Abedzadeh, Iván Rodríguez (Paris Adot, min.63), José Maria Amo, Copete, José Antonio Ríos, Daniel Ojeda, Agustin Medina, Erik Morán (Saul Crespo Prieto, min.59), José Manuel García (Kike Saverio, min. .59), Eduardo Espiau et Yuri (Kuki Zalazar, min. 79)Gérone :Juan Carlos, Martinez Arnau (Oscar Urena Garci, min.77), Bernardo Espinosa, Juanpe, Jair Izquierdo (David Junca, min.33), Ramon Terrats (Ibrahim Kebe, min.77), Alejandro Baena (Valery, min.77 ), Gabriel Martinez Aguilera (Nahuel Bustos, min.62), Aleix Garcia, Christian Stuani et Samuel SaizStade:Stade El ToralinButs:Yuri (1-0, min. 3), Nahuel Bustos (1-1, min. 83) et Daniel Ojeda (2-1, min. 86)