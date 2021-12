Le SDK de casque Apple AR/VR sera bientôt disponible, selon un initié

Nous surveillons attentivement le très répandu casque de réalité augmentée Apple. On dit que c’est l’un des projets préférés de Tim Cook. De plus, le géant de la technologie basé à Cupertino est déjà confronté à la concurrence par le biais de la gamme Oculus de Meta. La société a déjà présenté en avant-première le projet Cambria, un concurrent direct potentiel du casque Apple AR/VR. Des analystes et des initiés ont récemment suggéré que le kit de développement logiciel (SDK) pour l’appareil pourrait arriver dès le premier semestre 2022.

Temps nécessaire pour le développement d’applications pour le casque Apple AR/VR

La préférence d’Apple est généralement d’annoncer un produit, puis d’ouvrir les précommandes peu de temps après. Des analystes et des observateurs comme Mark Gurman de Bloomberg soulignent que ce ne sera pas vraiment faisable pour le casque Apple AR/VR.

Vous voyez, les développeurs auront besoin de temps pour écrire des applications pour le casque. ARKit est déjà mature et bien développé dans iOS, mais le casque ouvrira de nombreuses nouvelles fonctionnalités et possibilités.

Un initié d’Apple a suggéré que les détails officiels du casque pourraient n’être que dans quelques mois. L’individu suggère le premier semestre 2022, qui coïnciderait avec la conférence mondiale des développeurs d’Apple en juin.

La WWDC est généralement le moment où Apple annonce de nouvelles versions de logiciels et des kits de développement. La conférence serait un moment et un lieu idéaux pour retirer les emballages du SDK du casque. Si Cupertino prévoit de lancer les ventes du casque AR/VR au cours du 4T22, cela donnerait aux développeurs le temps nécessaire pour commencer à remplir l’App Store de l’appareil.

Un remplacement pour l’iPhone ?

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, « l’objectif d’Apple est de remplacer l’iPhone par l’AR dans dix ans ». Kuo pense que le casque aura un matériel comparable à celui des Mac en silicium d’Apple.

Nous prévoyons que le casque AR d’Apple qui sera lancé au 4T22 sera équipé de deux processeurs. Le processeur haut de gamme aura une puissance de calcul similaire à celle du M1 pour Mac, tandis que le processeur bas de gamme sera en charge du calcul lié aux capteurs. La conception de l’unité de gestion de l’alimentation (PMU) du processeur haut de gamme est similaire à celle du M1 car il a le même niveau de puissance de calcul que M1.

Kuo a également déclaré que le casque, ainsi que le prochain iPhone 14, prendront en charge la technologie Wi-Fi 6E. Cette technologie offrira la bande passante accrue et la réduction des interférences requises pour les expériences AR et VR.