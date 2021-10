Le seau agité des pistons a presque détruit les parieurs des Bulls au buzzer

Nous n’en sommes qu’à deux nuits de la saison NBA 2021-22, et les parieurs paniquent déjà en surveillant leurs billets. Qu’il s’agisse d’un pari qui a frôlé la destruction lors de sa dernière étape ou d’un pari d’accessoires qui s’est effondré grâce à un jeu complètement unilatéral, les résultats de ces matchs d’ouverture ont créé une certaine excitation en début de saison.

Le match Chicago Bulls-Detroit Pistons de mercredi soir était formidable, mais le drame de la victoire 94-88 à Chicago était encore plus grand. En baisse de six points avec seulement quelques secondes à jouer, le gardien des Detroit Pistons, Cory Joseph, a rebondi et a marqué un trois-points de désespoir de Jerami Grant à la fin du temps imparti, provoquant la chute de nombreux téléspectateurs.

Taureaux -5.5 jamais un doute 😅 Le retrait de Cory Joseph est annulé pic.twitter.com/SgORGX7NeT – br_betting (@br_betting) 21 octobre 2021

Mais pourquoi? Les Bulls ont toujours gagné quel que soit le tir, et au lieu d’échapper à Detroit avec une victoire de six points, ils se contenteraient d’une victoire de quatre points. Pas grave, non ? Eh bien, tout va bien pour les parieurs qui ont pris l’argent avec les Bulls. Cependant, les deux points supplémentaires ont fait toute la différence pour les nombreux individus désemparés qui avaient misé sur Chicago pour couvrir l’écart (-5,5). Pour le plus grand plaisir de ces anciens joueurs désemparés, cependant, le tir de Joseph a été annulé car il n’a pas réellement battu le cor final, ramenant le score final à 94-88.

Espérons que cette fin absolument fantastique soit le précurseur d’une saison NBA intrigante et remplie de drames.

