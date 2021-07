Le secondaire des Atlanta Hawks qui a changé la série

in

Peu s’attendaient à ce que Hawks d’Atlanta pourrait compliquer la série a au maximum dollars de Milwaukee, qui jusqu’à présent s’est avérée être l’une des meilleures équipes de toute la Conférence Est, mais ils l’ont fait. Et ils ont réussi à égaler la série à 2 après la blessure de leur vedette principale, un Amenez des jeunes qui tentera de se ré-enrôler dans le match 5 contre les Milwaukee Bucks.

Cependant, la deuxième victoire des Atlanta Hawks sur leur terrain répond directement au rôle de certains joueurs secondaires qui ont fait plusieurs pas en avant et ont réussi à sceller la victoire contre les géants de Mike Budenholzer.

Sans Amenez des jeunes, les Atlanta Hawks ont perdu la capacité frénétique de surprendre son adversaire, beaucoup de points grâce à son tir à 3 points et sa facilité à pénétrer avec succès, sa facilité avec sa vision du jeu lorsqu’il assiste le joueur libéré, sa capacité à générer des ouragans dans le pick and roll avec les centres d’équipe, etc. Mais l’équipe s’en est remise grâce au rôle de certains de ses joueurs secondaires.

Les joueurs qui se sont le plus démarqués

Au-delà de ce qu’ils ont contribué Bogdan Bogdanovic, John Collins ou Clint Capela, qui sont le reste des gros titres du quintette de Nate McMillan, ce sont les seconds que l’équipe a jetés sur leur dos :

-Kevin Huerter: Le gardien des Hawks était un pylône quand il s’agissait de marquer de tous les côtés du terrain.

– Lou Williams : le meneur de jeu vétéran arrivé il y a quelques mois des Clippers de Los Angeles était un autre de ceux qui était chargé de beaucoup de buts et de leadership dans le jeu avec le ballon dans son domaine.

– Cam rougeâtre: La blessure à long terme n’a pas semblé affecter le jeune attaquant d’Atlanta. Un moteur infatigable des deux côtés de la piste, apportant de nombreux éléments tangibles et intangibles à l’équipe de l’Est des États-Unis.

On ne sait pas si les Atlanta Hawks sauront boucler le machado et devenir l’un des finalistes de la NBA, mais l’importance de ces 3 hommes sera déterminante dans la poursuite de cet objectif. Seront-ils capables de faire un autre pas en avant ?