Le secondeur des Raiders Will Compton annonce que sa mère est décédée quelques heures avant le match des Browns

Will Compton vient de partager des nouvelles déchirantes. Quelques heures seulement avant le match contre les Browns de Cleveland, le secondeur des Raiders de Las Vegas a annoncé que sa mère était décédée dimanche soir. Il a déclaré qu’il rentrait chez lui pour être avec sa famille et qu’il raterait le match de l’équipe, qui était initialement prévu pour samedi mais reporté à lundi.

« J’ai le cœur brisé de vous faire savoir que ma mère est décédée subitement la nuit dernière », a écrit Compton sur Twitter. « Je rentre à la maison pour être avec ma famille. Les 16 dernières heures ont été brutales. S’il vous plaît, aimez vos mères et gardez ma famille dans vos pensées et vos prières. Notre mère était tout pour nous. » La nouvelle arrive quelques semaines avant que Compton ne signe un contrat avec les Raiders. Il faisait partie de l’équipe d’entraînement avant d’être signé sur la liste active.

« Penser que j’ai été hors du football au cours des 11 derniers mois sans OTA, camp d’entraînement, action de jeu, etc. et être là-bas pour couvrir les coups de pied et les bottés de dégagement avec les garçons est assez génial », a écrit Compton sur un post Instagram . « C’est une chose difficile à faire de rester prêt et d’y rester quand les opportunités ne frappent pas autant à votre porte, et quand mon obsession pour le podcasting sur [Bussin’ With The Boys] me fait plonger beaucoup plus dans ma transition.

S’entraîner 4 à 5 jours par semaine pour un sport qui demande tant d’attention et d’exigence physique est épuisant à des moments où je sais que mes jours sont comptés et que mon prochain chapitre se prépare. Mes motivations sont différentes, j’ai ma belle femme enceinte [Charo Bishop] à la maison alors que nous attendons notre première petite fille, et la vie a été sacrément belle pour moi. »

Compton est entré dans la NFL en tant qu’agent libre non repêché du Nebraska en 2013. Il a commencé sa carrière avec l’équipe de football de Washington et a été avec l’équipe pendant cinq saisons. Compton, 32 ans, a connu sa meilleure saison en 2016 lorsqu’il a enregistré 106 plaqués, cinq plaqués pour une perte, une interception et deux récupérations d’échappés. En 2018, Compton a signé un contrat d’un an avec les Titans du Tennessee et a inscrit 16 plaqués en 12 matchs avec deux départs. Compton a signé avec les Raiders en 2019 et a disputé neuf matchs. Il a ensuite disputé 12 matchs avec les Titans l’an dernier.