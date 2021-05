Le secret de beauté que partagent Victoria Beckham et Macarena Achaga

Victoria Beckham a révélé son secret pendant quelques années via Instagram et hier, l’actrice mexicaine a raconté dans des histoires qu’elle avait reçu une bouteille en cuivre et qu’elle était très excitée parce qu’elle avait découvert tout le avantages de l’eau potable à partir d’un récipient de ce matériau.

La Maca a partagé que selon l’ancienne médecine ayurvédique, boire de l’eau de cuivre est très bénéfique pour la santé car lorsqu’elle est stockée dans un récipient de ce métal, elle est libérée. capes d’ions cuivre pour détruire les champignons, les bactéries et les virus. De plus, il permet les trois doshas ou humeurs sont équilibrés: Vata qui fait référence à l’air, Pitta au feu et Kapha à l’eau.