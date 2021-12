Le secret de Drew Barrymore pour rester sobre pendant deux ans

Sa lutte pour rester sobre a été constante. À l’époque, il a réussi à récupérer à 100% mais à la fin, il y a eu une rechute. Même après s’être mariée trois fois et être devenue mère, elle avoue avoir du mal à garder son équilibre et à aller de l’avant.

Suite à son divorce avec Will Kopelman, le père de ses deux filles olive Oui FrankieEn 2016, l’actrice a perdu son appartement. Immédiatement, son départ fut l’alcool, pourtant sa volonté d’y renoncer fut presque immédiate.

L’actrice a deux filles Olive, 9 ans, et Frankie, 7 ans. (Spécial)

« J’ai réalisé que c’était quelque chose qui ne servait ni ma vie ni moi », a-t-il avoué dans une interview pour SCS Matin. Bien que l’actrice soit très réservée avec sa vie privée et surtout avec les problèmes de santé, elle applaudit les efforts de tous ceux qui veulent redresser leur vie. « Nous sommes dans une impasse et à un moment crucial où parler de nous nécessite des solutions. Mais la plupart des gens le font en privé. »

Aujourd’hui, Drew prévient que le problème le plus grave auquel est confrontée une personne toxicomane qui se trouve également être célèbre, c’est qu’elle se trouve dans une impasse à cause des réseaux sociaux. « Maintenant, nous sommes tous obligés de voir et de ressentir à travers les réseaux sociaux », a expliqué l’animateur.