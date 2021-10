Le secret de la fidélisation client

D’accord, ce n’est peut-être pas le secret, mais ce que je suis sur le point de partager avec vous est l’un des secrets. En fait, trois secrets.

Dans le monde de l’immobilier, les trois clés du succès sont l’emplacement, l’emplacement, l’emplacement. Dans cet article, nous pouvons dire que trois secrets pour créer et fidéliser la clientèle sont la communication, la communication, la communication. La façon dont vous communiquez, ce que vous communiquez et la fréquence à laquelle vous communiquez peuvent créer l’expérience qui donne au client la confiance nécessaire pour continuer à faire affaire avec vous.

Donc, dans cet esprit, voici trois conseils de communication qui aideront à fidéliser les clients et à les inciter à dire : « Je reviendrai ».

Tenir les clients informés. Les clients aiment les informations qui leur donnent un sentiment de contrôle. Pensez à passer une commande auprès d’Amazon et à recevoir immédiatement un e-mail confirmant que la commande est passée. Ensuite, vous recevez une mise à jour indiquant que la commande a été expédiée. Enfin, vous recevez un e-mail vous informant que le colis a été livré. Parfois, il y a une photo du colis à côté de votre porte. Que vous envoyiez des e-mails, des SMS, que vous appeliez le client ou que vous utilisiez toute autre forme de communication, tenir les clients informés crée en fait l’assurance que tout se passe comme prévu. Les clients adorent ça !Traquez vos clients sur les réseaux sociaux. D’accord, la tige est un mot fort, mais je voulais attirer votre attention. Une meilleure façon de le dire est peut-être de suivre vos clients sur les réseaux sociaux. Ceci est particulièrement puissant pour les entreprises B2B, mais presque tous les types d’entreprises qui entretiennent des relations individuelles avec les clients peuvent utiliser cette astuce. Configurez une alerte Google pour vos meilleurs clients. Le client peut être un particulier ou une entreprise. Vous serez informé de toute nouvelle publiée à leur sujet. Imaginez que votre client reçoive une promotion, ou que l’entreprise reçoive un prix, et que vous soyez l’un des premiers à les féliciter.Allez à l’ancienne et appelez votre client. À quand remonte la dernière fois que vous avez décroché le téléphone et appelé un client sans autre ordre du jour que lui dire bonjour et voir comment il allait ? Même si tout ce que vous pouvez faire est de laisser un message vocal, cela permet au client de savoir que vous pensez à lui. Le secret du succès de cette idée simple est de n’avoir aucun autre programme que de rester en contact. En d’autres termes, n’évoquez pas les affaires. Ne leur parlez pas du nouveau produit que vous avez. Gardez cela pour un appel de vente. Il s’agit simplement d’un point de contact avec votre client qui les concerne. Bien sûr, le client peut vous demander quelque chose en rapport avec les affaires, mais c’est à lui, pas à vous.

Bien sûr, il existe de nombreuses autres façons de communiquer avec vos clients. Si vous avez une astuce, une technique ou un « secret » préféré, veuillez prendre un moment pour la partager ci-dessous.

Auteur : Shep Hyken

Suivez @Hyken

