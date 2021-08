Le secret de la romance d’Erin et Ben Napier

Les stars de Home Town Erin Napier et Ben Napier ont peut-être conquis le cœur des fans lors de la première de leur émission sur HGTV en 2016, mais elles se sont capturées bien avant cela. Le couple s’est marié en 2008 après s’être rencontrés à l’Université du Mississippi alors qu’ils étaient tous les deux étudiants. Ben et Erin se sont récemment engagés dans une interview sur le podcast At Home With Linda et Drew Scott, au cours de laquelle ils ont partagé comment ils ont maintenu leur romance en vie toutes ces années plus tard, selon Heavy.com.

Ben et Erin ont raconté le début de leur histoire d’amour à Linda et Drew Scott. Ils ont déclaré qu’après s’être rencontrés à quelques reprises en tant qu’étudiants à l’Université du Mississippi, Erin, qui était la rédactrice en chef de la conception de l’annuaire, l’avait interviewé pour la publication. Erin a déclaré que “six jours” après avoir interviewé Ben, ils “ont décidé de se marier”. La maman de deux enfants a ajouté qu’ils étaient “vraiment sérieusement ensemble depuis ce jour dans la salle de l’annuaire”.

Erin a déclaré qu’elle croyait que “la romance vit dans de très petites choses”. Elle a ensuite donné un exemple, en disant qu’elle se souvient toujours « de ne jamais oublier de faire [Ben’s] café avant [she] aller[es] au lit.” La personnalité de HGTV a ajouté : « J’ai installé la cafetière. Je choisis une tasse et j’essaie de penser à quelle tasse il trouverait drôle demain. » Erin a dit que son mari s’assure également de s’engager dans les « petites choses », car elle a dit que Ben « écrit toujours [her] une lettre le matin sur la table de chevet. Son mari a dit qu’il faisait un autre petit mais charmant geste pour sa femme, expliquant comment il s’assurait qu’elle avait son soda en place pour elle quand elle se réveillerait.

“Ce sont ces petites choses qui – je veux dire les grandes démonstrations d’affection sont amusantes aussi, mais l’année dernière … nous n’avons pas été en mesure de réussir ce genre de choses”, a déclaré Ben. Erin et Ben sont mariés depuis 2008. Le couple partage deux filles, Helen, née en janvier 2018, et Mae, qu’ils ont accueillie fin mai. En annonçant la naissance de Mae, le couple a déclaré à PEOPLE : “Bien que nous soyons ravis d’avoir une autre fille à aimer, nous sommes plus ravis de voir le lien qu’elle et Helen auront. Ils sont déjà tellement amoureux l’un de l’autre!”