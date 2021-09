Le secret de No Way Home vient peut-être de fuir

Spider-Man: No Way Home est le film de super-héros le plus attendu de l’année, grâce à tous les gros spoilers qui se sont avérés vrais. Plusieurs fuites ont indiqué que tous les acteurs qui ont joué Peter Parker dans les films Spider-Man de Sony apparaîtront dans le film. En conséquence, No Way Home serait une aventure multivers. En outre, ils feraient face aux méchants de ces films. La première bande-annonce a confirmé l’aspect multivers du film. De plus, il nous a montré l’un des six méchants, taquinant quatre autres. Avec tout cela à l’esprit, nous venons d’expliquer comment il ne reste qu’un grand mystère à propos de Spider-Man 3 et comment Venom 2 offre une excellente connexion No Way Home.

Mais un tout nouveau rapport indique un autre camée impressionnant que Sony et Marvel utiliseront pour mettre en place la suite de Spider-Man 4 du MCU. Avant de continuer, nous vous informerons que quelques gros spoilers suivent ci-dessous.

Meilleure offre du jour Amazon vient de lancer une nouvelle vente massive – découvrez toutes les meilleures offres ici ! Prix : Voir les offres du jour ! Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La scène post-crédits de Venom

Venom: Let There Be Carnage sortira le 1er octobre, alors que Sony a fixé une date de sortie finale pour le film. Le film fait partie de l’univers Sony Spider-Man (SSU), nous nous attendions donc à des œufs de Pâques MCU Spider-Man. Après tout, Sony veut associer son SSU au MCU à succès massif pour transformer ses films affiliés à Spider-Man en succès au box-office. Ce lien est d’autant plus important pendant la pandémie lorsque moins de gens vont au cinéma. Et c’est d’autant plus important pour Sony, que le studio ne peut pas se rabattre sur un service de streaming comme l’accès Disney Plus de Marvel.

Nous ne savions pas à quel point le lien entre Venom 2 et Spider-Man 3 serait fort. Sony est allé de l’avant et a projeté la suite de Venom aux fans, et cette scène charnière a été divulguée. La scène post-crédits place la suite de Venom dans la chronologie du MCU, nous offrant une chronologie des événements. Il le fait en présentant une version de la scène du cliffhanger Far From Home où le monde découvre l’identité de Spider-Man.

La scène montre Peter Parker de Tom Holland, alors que J. Jonah Jameson (JK Simmons) expose Peter à l’aide de la fausse vidéo de Mysterio (Jake Gyllenhaal). Venom (Tom Hardy) dit à son hôte Eddie Brock que Spidey a l’air délicieux. Juste comme ça, Venom est dans le MCU. Ou dans un univers parallèle qui pourrait se comporter de manière très proche de la réalité principale du MCU.

Capture d’écran de la première bande-annonce de Venom: Let There Be Carnage. Source de l’image : Sony Pictures

Camée Venom dans No Way Home

Séparément, nous vous avons dit que le plus grand mystère de No Way Home concernait le sixième méchant. Le vautour et le rhinocéros pourraient être des ajouts évidents aux Sinister Six. Mais les récents développements nous ont également donné deux autres méchants potentiels, dont Kingpin de Vince D’Onofrio, qui devrait apparaître dans Hawkeye et le symbiote de Tom Hardy.

Alors que nous ne faisions que spéculer sur le fait que l’un ou l’autre de ces deux pourrait être un membre de Sinister Six, rien n’est confirmé. On ne sait pas qui Sony et Marvel ont choisi pour cette équipe de super-vilains. Mais un initié prétend que Venom apparaîtra dans No Way Home. Selon Mikey Sutton de Geekosity, le camée Venom est ce dont Sony et Marvel ont besoin pour mettre en place le prochain film Spider-Man 4.

Des rumeurs plus anciennes disaient que Sony et Marvel pourraient s’associer pour une deuxième trilogie Spider-Man qui pourrait se concentrer sur les années universitaires de Peter.

Sutton a déclaré dans des rapports précédents que Venom serait l’un des méchants des futurs films MCU Spider-Man. Là encore, c’est une prédiction très logique à faire. C’est l’une des paires que l’on attend d’un Spider-Man. Ce que nous avons vu dans la trilogie de Sam Raimi n’était pas suffisant en ce qui concerne les combats Venom contre Spider-Man.

Sutton a également annoncé que Venom et Spider-Man feront équipe pour Marvel’s Secret Wars. Mais le nouveau rapport indique qu’avant cela, Venom passera d’anti-héros à méchant à part entière dans Spider-Man 4. C’est pourquoi Venom doit apparaître dans No Way Home.

Teasers des personnes clés de Venom

On ne sait pas quand Spider-Man 4 sera diffusé. Mais si ce rapport est exact, ce sera un film MCU. Cela signifie que Marvel partagera le contrôle de Venom avec Sony.

pic.twitter.com/BBUjATF4ji – Spider-Man Brasil (@SpiderManBRA) 17 septembre 2021

Tom Hardy a également abordé le verset Venom, le verset Spider et le multivers dans une récente interview, suggérant qu’un combat Venom contre Spider-Man est possible. Il a également été vu portant une casquette de la production No Way Home. Dans une autre interview, le réalisateur de Venom, Andy Serkis, a annoncé qu’un face à face contre Peter Parker allait arriver, mais les fans devront peut-être attendre.

Cela dit, nous ne pouvons rien confirmer de tout cela, nous devrons donc attendre la sortie de No Way Home pour voir si Venom est bien dans le film.