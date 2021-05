Le secret des abeilles : des recherches récentes suggèrent que les abeilles peuvent être entraînées à sentir et à détecter le coronavirus

Selon les chercheurs, cela peut prendre des heures ou des jours pour obtenir un résultat de test Covid-19, mais la réponse des abeilles est immédiate. La méthode est également bon marché, ce qui la rend potentiellement utile pour les pays où les tests sont rares, selon un récent rapport publié dans ..

Un certain nombre d’études mondiales, encore à leurs débuts, ont montré que les chiens, grâce à leur odorat fort, peuvent détecter le cancer du sein et du poumon. Ils peuvent également détecter des taux de sucre dans le sang élevés et faibles chez les personnes atteintes de diabète, en plus de savoir si une personne souffre de la maladie de Parkinson. Selon la recherche, qui en est à ses débuts à l’Université de Manchester, la maladie de Parkinson pourrait avoir une odeur perceptible, qui pourrait être détectée. En fait, d’autres études menées par l’American Urological Association et de nombreux autres instituts sont en cours pour voir si les bergers allemands peuvent détecter des produits chimiques liés au cancer de la prostate dans les échantillons d’urine.

Pas seulement les chiens, même les abeilles peuvent détecter les substances volatiles et les odeurs – avec une sensibilité de parties par billion – en étendant leur langue. Des recherches récentes menées par la startup InsectSense et Wageningen Bioveterinary Research aux Pays-Bas suggèrent que les abeilles peuvent être entraînées à sentir et à détecter le coronavirus.

Les experts disent que les abeilles ont un sens aigu et aigu, grâce à leur organisation hautement sociale. Ils comptent sur leurs antennes pour détecter les substances volatiles et les odeurs, mais également sur leurs yeux pour l’intensité, la couleur et la direction de la lumière. Ce sont ces deux sens combinés qui aident les abeilles à voyager loin, plus de quelques kilomètres par voyage pour le miel. Ils sont également assez expressifs car la communication est la clé entre les organismes eusociaux. Par des actions, ils communiquent physiquement avec leurs compagnons de ruche la distance, la quantité (les abeilles peuvent compter de base et comprendre le concept de zéro) et la qualité du miel pour un voyage collectif de recherche de nourriture.

« Les abeilles sont principalement des insectes se nourrissant de pollen et de nectar, et constituent une partie importante de la communauté des insectes pollinisateurs. Bien que nous nous identifions principalement aux abeilles domestiques, des abeilles sociales qui vivent en colonies, celles-ci ne représentent qu’un petit pour cent des plus de 650 espèces d’abeilles trouvées en Inde. La plupart des abeilles sont solitaires et forment des « cellules » dans divers substrats – dans le sol, dans les terriers d’arbres, les creux de bâtons, ainsi que dans les crevasses et les recoins rocheux de nos maisons – et elles sont également toutes d’importants pollinisateurs. Tout comme le tigre, les abeilles sont des espèces « phares ». Leur présence indique un environnement propice à l’existence d’autres pollinisateurs, et leur absence indique que quelque chose ne va pas. L’urbanisation et la pollution qui en résulte ont réduit la durée de vie des abeilles individuelles, ainsi que leur vitalité. Les pesticides non spécifiques à l’hôte tels que les néonicotinoïdes tuent les abeilles aux côtés d’autres insectes que nous considérons comme des parasites. L’augmentation des températures réduit également la vitalité des abeilles, réduisant leur capacité à « travailler » à des températures élevées, ainsi que leurs couvées », explique Aniruddha Dhamorikar, coordinateur des espèces, Central Indian Landscape, WWF Inde.

Les abeilles ont été utilisées comme modèle d’insectes pour détecter les substances volatiles d’intérêt, appelées à juste titre « abeilles renifleurs ». Ils sont entraînés à l’aide d’un « conditionnement classique »—un peu comme la façon dont les chiens sont entraînés, sauf que les abeilles ne peuvent être entraînées qu’à détecter une odeur/volatil particulier.

« Les premières expériences d’utilisation d’abeilles pour détecter des stupéfiants tels que l’héroïne ont donné des résultats positifs. Les abeilles ont également fait partie d’une étude visant à détecter d’autres maladies telles que la tuberculose, où elles détectent les substances volatiles produites par les bactéries infectieuses. De même, une étude récente a montré que les abeilles réagissent au SRAS-CoV-9. Les scientifiques ont entraîné 150 abeilles à réagir à l’odeur associée au SARA-CoV-9, qui, si elle est détectée, fait que les abeilles étendent leur langue. Les résultats de l’expérience ont été résumés par l’université, mais l’étude détaillée n’a pas encore été publiée. Alors que des études antérieures montrent que les abeilles peuvent être formées en peu de temps, la technique, la technologie et l’équipement nécessaires pour la former et la mettre en œuvre dans la pratique peuvent être un obstacle aux applications de cette découverte », ajoute Dhamorikar.

