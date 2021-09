Le secret des objectifs de Lewandowski est le « régime inversé »

08/09/2021 à 16h35 CEST

Robert Lewandowski toujours en pleine forme à 33 ans, garder l’instinct de buteur intact comme en témoignent ses sept buts en quatre matchs cette saison. Mais pour réaliser tout cela, le joueur du Bayern a un secret.

‘The Times’ est sorti ce mercredi l’un des grands secrets à quoi sert le polissage se tenir son brillant état de forme. Le message dit le joueur s’engager dans un régime de remise en forme qui est conçu par sa femme Anna, qui comprend un «régime inversé» dans lequel le dessert est mangé en premier.

Anna Stachuska, épouse du joueur du Bayern, est Médaillé mondial de Karaté et nutritionniste, en plus de l’un des grands piliers sur lesquels s’appuie le Pôle. Votre régime évitez les aliments rapides ou frits, le lait de vache ou le lactose et aussi de la farine de blé, en plus que commencer les repas à la fin, c’est-à-dire avec un dessert au début. Généralement un brownie au cacao pur. Puis mangez de la viande ou du poisson et terminez par une soupe ou une salade.

Anna est diplômée de l’Académie d’éducation physique de Varsovie et il est actuellement nutritionniste. L’athlète a sa propre entreprise de nutrition Plan de santé Par Anna, une chaîne de fitness YouTube qui propose également routines et plans nutritionnels via son Instagram.