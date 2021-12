Le « secret » du succès de Honda pour le Dakar

31/12/2021 à 12:13 CET

Faisons un petit flash-back : En 2013, Honda est revenu à la compétition automobile la plus difficile au monde, le Dakar, avec l’intention de re-dominer la course comme dans les années 1980. Après 23 ans d’absence, les premières éditions ont été compliquées, mais, sans désespoir, l’équipe a tiré les leçons des échecs obtenus pour finir par jouer le succès.

De cette nouvelle ère pour Honda, il n’a pas fallu longtemps pour que les victoires d’étape arrivent, pour occuper également les positions de leader de la course et, enfin, le triomphe. En 2020 Ricky Brabec, le premier Américain à remporter le Dakar, il a de nouveau noté le nom de la marque d’aile comme vainqueur du rallye. Un grand triomphe fermement poursuivi au cours de ces huit saisons qui ont débuté au Dakar en 2013.

« Atteindre le sommet est difficile, mais rester immobile l’est encore plus », lit-on dans la bouche de tous les athlètes, et avec cet esprit d’amélioration, l’équipe Monster Energy Honda a affronté le Dakar 2021 marqué par la pandémie mondiale de Covid-19. Et l’équipe récidive mais cette fois elle améliore les résultats de l’année précédente : un doublé que Honda n’avait pas vécu depuis 34 ans : la victoire de Kevin Benavides et deuxième place pour Ricky Brabec, un doublé que Honda n’avait pas atteint depuis 1987, avec Cyril Neveu et Edi Orioli sur les rives du lac Rose, au Sénégal.

Nul doute que l’intention de l’équipe pour cette édition 2022 du Rallye Dakar est de réaliser un triplé de triomphes dans la période la plus difficile du Dakar, avec plus de rivaux que jamais, pilotes et marques. Pour ce faire, elle dispose d’une solide équipe composée de Joan Barreda, Ricky Brabec, José Ignacio Cornejo et Pablo Quintanilla.

Après le Dakar 2021, l’équipe a montré de très bonnes performances dans toutes les courses auxquelles elle a participé. Aussi, le dernier pilote à rejoindre l’équipe Monster Energy Honda, Pablo Quintanilla, s’est démarqué en remportant le Rallye du Maroc.

Ricky Brabec :

Tout s’est bien passé cette année : l’équipe a l’air bien, nous travaillons dur et nous sommes tous ravis d’être ici pour une autre édition du Rallye Dakar ici en Arabie Saoudite. C’est un grand désert, un grand pays pour rivaliser. Pour moi, évidemment, les attentes sont élevées : nous voulons gagner. Toute l’équipe veut gagner & mldr; Il y a beaucoup de gens ici qui pourraient gagner. Pour moi, personnellement, nous essayons de faire les choses correctement et d’atteindre l’objectif en un seul morceau et sans erreur. Évidemment, la stratégie joue un rôle important, mais c’est difficile quand on ne sait pas ce qui va se passer demain. Tout va bien, le rallye commence demain. Nous allons terminer l’année en beauté et espérons mieux commencer la nouvelle année avec une place sur le podium.

Joan Barreda :

Nous ne sommes qu’à un jour du départ du Rallye Dakar 2022. Tout est prêt et en ordre pour le départ. Je suis content parce que cette année nous avons fait une bonne saison, en gagnant au Rallye d’Andalousie et aussi à la Baja, donc nous allons essayer de maintenir une bonne ligne de travail dans ces premiers jours de course pour pouvoir faire un bon rallye .

Pablo Quintanilla :

A une journée du départ du Dakar et après avoir terminé les vérifications et le Shakedown où nous avons testé les motos, tout est calme. Je me sens très bien et confiant sur ce qui s’en vient. Nous avons fait une bonne saison, où nous avons gagné au Maroc puis une pré-saison d’entraînement avec toute l’équipe au Chili qui nous a donné beaucoup de motivation, beaucoup d’envie de sortir et de jouer cette course.

José Ignacio Cornejo :

Nous avons passé les vérifications et tout est prêt pour démarrer demain le Rallye Dakar 2022. Je suis heureux et impatient de commencer cette édition de la course. Nous avons eu une bonne année 2021, avec de bonnes séances d’entraînement et un travail acharné avec l’équipe. La moto et l’équipe sont très solides et je suis heureux d’être ici pour prendre le départ d’un autre Dakar. Demain, nous aurons le prologue, qui définira les positions de départ de la première étape. Nous allons de l’avant pour affronter mon septième Dakar.