Le secret pour accélérer l’IA

Quelle est l’embauche de votre CIO pour ces jours-ci ? Connaître la réponse – et comment être le leader qui possède ces compétences – pourrait bien être le billet pour la prochaine phase de votre carrière. Plus de la moitié des DSI interrogés par le cabinet d’analystes informatiques Gartner en 2021 ont déclaré qu’ils prévoyaient d’augmenter leurs effectifs pour gérer les initiatives d’apprentissage automatique et d’IA.

L’urgence est due au fait que les charges de travail d’IA nécessitent traditionnellement une infrastructure informatique spécialisée. C’est-à-dire jusqu’à maintenant. Les charges de travail d’IA et de science des données peuvent désormais s’exécuter sur des serveurs grand public accélérés dans les centres de données d’entreprise, ce qui permet aux professionnels de l’informatique de prendre en charge ces nouvelles applications en toute simplicité.

A propos de l’auteur

Anne Hecht, directrice principale des solutions d’entreprise chez NVIDIA.

L’exécution de l’IA dans l’entreprise est maintenant plus facile que jamais, mais pour comprendre les exigences du projet, le service informatique doit encore connaître la langue parlée par les experts en IA. Heureusement, le moyen le plus rapide d’apprendre le jargon de l’IA est également le moyen le plus rapide de réussir dans les projets d’IA : incluez les scientifiques des données de votre entreprise lorsque vous développez des plans pour votre infrastructure d’IA d’entreprise.

L’IA d’entreprise VIP

En matière d’IA, les utilisateurs les plus importants d’une entreprise sont ses data scientists. Ce sont de sérieux experts en IA, et ils savent qu’ils ont besoin de serveurs puissants avec des capacités de calcul accélérées pour faire leur travail dans les délais. Les scientifiques des données exploitent d’énormes ensembles de données, de sorte qu’une grande puissance de calcul est nécessaire pour itérer, affiner et réviser leurs modèles d’IA avant qu’ils ne puissent être mis en production.

Avoir des data scientists à la table lorsque vous développez vos plans d’infrastructure d’IA vous aidera à définir leurs cas d’utilisation afin que vous puissiez vous préparer aux ambitions à long terme de votre organisation en matière d’IA. Vous recevrez également des commentaires en direct pour vous aider à éliminer les options qui ne correspondent pas à leurs exigences.

Entourer les wagons

Inviter des équipes de science des données à se joindre à la planification de l’IA peut sembler une étape évidente sur la voie du succès, mais comme le domaine est nouveau pour de nombreuses organisations, ce n’est pas toujours une pratique courante.

En fait, un responsable informatique d’une organisation de soins de santé de premier plan a récemment mentionné qu’on lui avait demandé d’inviter trois personnes qu’il ne connaissait pas à une réunion. Quelqu’un de sage a dû planifier la liste des invités, car il s’est avéré que ces trois collègues faisaient partie de l’équipe de science des données.

Grâce à leur contribution, l’équipe informatique a pu dépasser les idées sans issue qui ne correspondraient pas à ce dont l’équipe de science des données avait besoin pour développer son projet d’IA, puis le faire fonctionner en production. L’alignement de tout le monde signifiait que le service informatique pouvait se concentrer sur la résolution des problèmes de calcul et d’infrastructure, tandis que l’équipe de science des données donnait des conseils sur leurs exigences en matière d’applications et de flux de travail.

Éviter les ombres

Lorsque les équipes informatiques et de science des données ne sont pas connectées, l’« IA fantôme » devient un risque sérieux. Cela se produit lorsque les développeurs d’IA trouvent des moyens d’obtenir l’infrastructure dont ils ont besoin en dehors de l’infrastructure informatique de l’organisation.

De nombreux scientifiques des données se concentreraient volontiers sur leurs propres domaines et laisseraient l’infrastructure au service informatique, mais leur travail nécessite également des systèmes puissants. Par nature, les data scientists ont tendance à être des résolveurs de problèmes créatifs. Ils pourraient prendre les choses en main en cas de besoin.

Pour trouver un moyen de faire leur travail efficacement, les data scientists peuvent se tourner vers le cloud computing hors du contrôle habituel de l’informatique, ou exécuter leurs charges de travail sur des systèmes personnels non sécurisés. Ces solutions de contournement ajoutent à la fois des coûts et des risques pour les entreprises, et peuvent être facilement évitées en s’assurant que le service informatique travaille en étroite collaboration avec leurs experts en IA.

IA d’entreprise simple sur infrastructure traditionnelle

Jusqu’à très récemment, l’infrastructure d’IA était presque toujours isolée des serveurs traditionnels qu’utilisent l’informatique pour exécuter la plupart des applications d’entreprise. Cela a fait de l’IA et de son infrastructure le domaine d’experts spécialisés, mais il est désormais possible pour l’IA de s’exécuter sur des serveurs standard gérés par les équipes informatiques de l’entreprise.

Pour déployer facilement l’IA sur les serveurs de centre de données traditionnels, recherchez un logiciel d’IA d’entreprise spécialement conçu qui facilite le déploiement de ces charges de travail avancées sur des clouds hybrides avec des performances élevées et évolutives. Les bons outils peuvent fournir les cadres et les outils d’IA nécessaires aux scientifiques des données et aux développeurs d’IA, avec une intégration dans votre écosystème d’infrastructure existant.

Devenez un expert informatique en IA

L’IA est un changement tectonique dans la technologie qui est similaire au changement que les organisations ont dû traverser lors de leur première connexion à Internet. Cette nouvelle ère de l’IA crée une demande pour de nouvelles compétences, de nouveaux logiciels et de nouveaux systèmes. Avec ceux-ci viennent de nouvelles opportunités pour les professionnels de l’informatique.

Les charges de travail de l’IA peuvent être nouvelles pour de nombreuses entreprises, mais cela représente une opportunité parfaite pour les équipes informatiques de développer une nouvelle expertise qui non seulement augmente leur valeur pour leurs organisations, mais contribue également à faire progresser la carrière des professionnels de l’informatique individuels.

En travaillant avec vos experts en science des données, le service informatique peut réussir du premier coup et éviter des échecs potentiellement coûteux avec des achats qui ne font pas mouche. En fait, faire appel à vos experts en science des données pourrait bien s’avérer être le fondement du prochain chapitre de votre carrière informatique.