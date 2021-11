Le secret pour Ibrahimovic de continuer à marquer des buts à 40

02/11/2021 à 01:09 CET

pari

Lorsque YouTube a commencé à faire ses premiers pas en tant que chaîne de diffusion mondiale en 2005, Zlatan Ibrahimovic avait déjà marqué plus de 50 buts dans sa carrière professionnelle. Le grand attaquant a été l’un des premiers phénomènes sociaux de ce réseau à jouer dans des publicités avec Cristiano Ronaldo et à publier divers défis via la société de sport Nike, montrant ses grandes compétences avec un ballon de football. Il a beaucoup plu depuis, WhatsApp n’existait même pas, Messenger était le réseau de la mode, Facebook faisait ses premiers pas… Ibra a survécu à tous ces changements avec des buts et encore des buts.

Pour être plus précis, ajoute 567 buts en 959 matchs officiels Se présentant comme l’un des meilleurs attaquants de tous les temps, bien qu’il n’ait jamais pu remporter la Ligue des champions, bien qu’il ait remporté la Ligue Europa. Dans son palmarès de 31 titres on retrouve toutes sortes de ligues de l’espagnol ou de l’italien en passant par le suédois ou le hollandais. Avec ses presque deux mètres de haut, il est facile de repérer Ibrahimovic sur le terrain, mais ne vous fiez pas à sa taille car sa coordination et sa technique sont difficiles à égaler.

Beaucoup disent que le secret de l’attaquant pour rester comme une rose après tant d’années en tant que professionnel réside dans sa formation de joueur de taekwondo. Ibra entraîne cette discipline olympique depuis son enfance et n’hésite pas à intimider ses rivaux lorsque l’occasion se présente -L’année dernière il a failli l’avoir avec Lukaku- et aussi de marquer des buts impossibles que son élasticité lui permet. Il pratique également le yoga et le yuyitsu. suédois collectionner les Puskas Awards à volonté et qui sait s’ils devront changer le nom de la plaie lorsqu’elle se retirera.

L’attaquant a pris sa retraite en 2017 après avoir remporté la Ligue Europa avec Manchester United. Il s’est gravement blessé au genou et Il a fait un voyage au Los Angeles Galaxy marquant 53 buts en 58 matchs. Milan, où il a défendu les couleurs des deux grands géants, l’a rappelé pour une dernière danse qu’il résout à merveille avec 31 buts en 53 matchs dans cette dernière phase. On ne sait pas combien de corde il restera pour un Ibra qui s’est fixé comme objectif d’atteindre la Coupe du monde au Qatar l’année prochaine. Si vous le contestez, Il le ferait à 42 ans et un mois, battant le record de Roger Milla en tant que joueur de champ – et non gardien de but – qui évolue en championnat.

Tout le monde attend ce que sa bouche peut dire s’il bat ce record. Pour la postérité il y a eu des dizaines de phrases d’un Ibrahimovic qui a eu le malheur de vivre en contemporain de Cristiano et Messi. « Une chose est sûre : une Coupe du monde sans moi n’a rien d’intéressant, il n’y a aucune raison d’attendre quelque chose de la Coupe du monde. » Au final, on est tous un peu Zlatan.