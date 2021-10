Le secret révélé ⋆ 10z viral

par Justus R. Hope, MD, The Desert Review :

Le 7 mai 2021, au plus fort de la surtension du delta en Inde, l’Organisation mondiale de la santé a rapporté : « L’Uttar Pradesh (fait) le dernier kilomètre pour arrêter le COVID-19.

L’OMS a noté : « Les équipes gouvernementales se déplacent dans 97 941 villages dans 75 districts sur cinq jours dans le cadre de cette activité qui a commencé le 5 mai dans l’État le plus peuplé de l’Inde avec une population de 230 millions d’habitants.

L’activité impliquait un programme agressif de test et de traitement porte-à-porte avec des trousses de médicaments.

L’OMS a expliqué: «Chaque équipe de surveillance compte deux membres qui visitent les maisons dans les villages et les hameaux éloignés pour tester toute personne présentant des symptômes de COVID-19 à l’aide de kits de test rapide d’antigène. Ceux dont le test est positif sont rapidement isolés et reçoivent une trousse de médicaments contenant des conseils sur la gestion de la maladie. »

Les médicaments composant le kit n’ont pas été identifiés dans le cadre du black-out des médias occidentaux à l’époque. En conséquence, le contenu était aussi secret que la sauce chez McDonald’s.

L’OMS a poursuivi: “Le jour de l’inauguration, les agents de terrain de l’OMS ont surveillé plus de 2 000 équipes gouvernementales et ont visité au moins 10 000 ménages.”

Cette nouvelle a été publiée sur le site Web officiel de l’OMS en Inde. Le site Web détaille le travail de l’OMS contre le COVID-19 en Inde, y compris une discussion sur leur « cours en ligne pour les équipes d’intervention rapide ».

Ces équipes sont les mêmes équipes gouvernementales dont il a été question ci-dessus et qui sont chargées de mener le programme de test et de traitement porte-à-porte dans l’Uttar Pradesh. En discutant du rôle de l’équipe de réponse rapide (RRT), le site de l’OMS rapporte,

« Les RRT sont un élément clé d’une stratégie d’intervention d’urgence plus large qui est essentielle pour une réponse efficace et efficiente… L’OMS a produit et publié ce cours pour les RRT travaillant aux niveaux national, infranational, de district et de sous-district pour renforcer la réponse à la pandémie avec le soutien du National Center for Disease Control, du ministère de la Santé et du Bien-être familial, du gouvernement indien et des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. »

Les équipes d’intervention rapide bénéficient du soutien du CDC des États-Unis sous l’égide de l’OMS. Ce fait valide davantage le programme de test et de traitement de l’Uttar Pradesh et le consolide en tant qu’effort conjoint de l’OMS et du CDC.

La partie la plus révélatrice de l’article de l’OMS était peut-être la dernière phrase : « L’OMS soutiendra également le gouvernement de l’Uttar Pradesh dans la compilation des rapports finaux. »

Aucun n’a encore été publié.

À peine cinq semaines plus tard, le 14 juin 2021, les nouveaux cas avaient chuté de 97,1%, et le programme de l’Uttar Pradesh a été salué comme un succès retentissant. Selon ZeeNews of India, « La stratégie de tracer, tester et traiter donne des résultats. »

“L’État dirigé par Yogi a également enregistré une forte baisse du nombre de cas COVID actifs, le chiffre étant passé d’un sommet de 310 783 en avril à 8 986 maintenant, une réduction remarquable de 97,10%.”

Le 2 juillet 2021, trois semaines plus tard, les cas avaient baissé de 99%.

Le 6 août 2021, le black-out médiatique de l’ivermectine en Inde a pris fin avec les reportages de MSN. Les médias occidentaux, y compris MSN, ont finalement reconnu ce que contenaient ces trousses de médicaments de l’Uttar Pradesh. Parmi les médicaments figuraient la doxycycline et l’ivermectine.

Le 25 août 2021, les médias indiens ont remarqué l’écart entre le succès massif de l’Uttar Pradesh et l’échec comparatif d’autres États, comme celui du Kerala. Bien que l’Uttar Pradesh n’ait été vacciné que de 5 % contre 20 % au Kerala, l’Uttar Pradesh n’a eu (seulement) que 22 nouveaux cas de COVID, tandis que le Kerala a été submergé de 31 445 en une journée. Il est donc devenu évident que tout ce qui était contenu dans ces kits de traitement devait être assez efficace.

News18 a rapporté : « Regardons l’image contrastée. Le Kerala, avec ses 3,5 millions d’habitants – ou 35 millions, a signalé le 25 août 31 445 nouveaux cas, soit la majeure partie du nombre total de cas signalés dans le pays. L’Uttar Pradesh, le plus grand État avec une population de près de 24 crores – ou 240 millions – n’a quant à lui signalé que 22 cas au cours de la même période.

Il y a deux jours, seulement sept nouveaux cas positifs ont été signalés dans l’Uttar Pradesh. Le Kerala a signalé 215 décès le 25 août, tandis que l’Uttar Pradesh n’a signalé que deux décès. En fait, aucun décès n’a été signalé dans l’Uttar Pradesh ces derniers jours. Il n’y a maintenant que 345 cas actifs dans l’Uttar Pradesh alors que le chiffre du Kerala est de 1,7 lakh – ou 170 000. »

«Le Kerala a fait un bien meilleur travail en matière de couverture vaccinale avec 56% de sa population vaccinée avec une seule dose et 20% de la population entièrement vaccinée avec un total de 2,66 crore – ou 26,6 millions – de doses administrées.

L’Uttar Pradesh avait administré plus de 6,5 crore – ou 65 millions – de doses, le maximum du pays, mais seulement 25% des personnes ont reçu leur première dose tandis que moins de 5% des personnes sont complètement vaccinées. Compte tenu des chiffres COVID actuels, l’Uttar Pradesh semble prendre le pas sur le Kerala pour l’étiquette du modèle le plus réussi contre COVID. »

