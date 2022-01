Le secrétaire à la Défense de Biden, Lloyd Austin, testé positif au COVID-19

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a été testé positif pour le coronavirus dimanche après avoir ressenti des symptômes du virus alors qu’il était à la maison en congé.

Dans une déclaration par courrier électronique publiée dimanche soir, Austin a déclaré qu’il était complètement vacciné et qu’il avait reçu son rappel en octobre, ce qui, selon lui, a rendu l’infection « beaucoup plus bénigne ».

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, à gauche, rencontre le ministre sud-coréen de la Défense Suh Wook, lors de la 53e réunion consultative de sécurité au ministère de la Défense nationale à Séoul, Corée du Sud, le jeudi 2 décembre 2021. (Jeon Heon-kyun /Photo de piscine via AP) (Jeon Heon-kyun/Photo de piscine via AP)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Comme mon médecin me l’a clairement indiqué, mon statut entièrement vacciné – et le rappel que j’ai reçu début octobre – ont rendu l’infection beaucoup plus bénigne qu’elle ne l’aurait été autrement. Et j’en suis reconnaissant », a déclaré Austin.