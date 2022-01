Le secrétaire à la Défense de Tony Blair affirme qu’on lui a dit de BRLER un mémo secret sur la guerre en Irak | Politique | Des nouvelles

Les allégations explosives de M. Hoon ont porté un coup dur à l’ancien Premier ministre – et ont stimulé les militants appelant à ce qu’il soit déchu du titre de chevalier qui lui a été remis par la reine sur la liste d’honneur du nouvel an. M. Hoon, qui a occupé ce poste de 1999 à 2005, s’est exprimé pour la première fois en 2015, date à laquelle Sir Tony a qualifié ses propos de « non-sens ».

Cependant, l’ancien député travailliste d’Ashfield a utilisé sa nouvelle autobiographie, See How They Run, pour réitérer son récit de ce qu’il a qualifié de « dissimulation » par le numéro 10.

Plus précisément, il a affirmé que Jonathan Powell, l’ancien chef de cabinet de Sir Tony, lui avait dit d’incinérer le document – ​​et de l’avoir enfermé dans un coffre-fort à la place, où il se trouve peut-être même encore.

Dans son livre, publié par l’University of Chicago Press en novembre, M. Hoon écrit : « Sans un mandat clair sous la forme d’une deuxième résolution de l’ONU autorisant le recours à la force, la participation du Royaume-Uni à toute invasion dépendait d’une interaction complexe impliquant plusieurs pas tout à fait cohérentes avec les résolutions de l’ONU.

Il avait été de la responsabilité de Lord Goldsmith de résoudre la question, et M. Hoon a expliqué que le procureur général avait produit « un avis juridique très long et très détaillé que seuls des spécialistes du droit international pourraient comprendre ».

Il a ajouté: « On m’a envoyé une copie de Downing St dans des conditions de secret considérable.

« On m’a dit que c’était pour mes yeux seulement et que je ne devais discuter de son contenu avec personne d’autre. Je n’avais aucune idée de qui d’autre avait reçu une copie.

JUST IN: Brexit Britain dévoile un contrat de défense record de 460 millions de livres sterling vital pour le ministère de la Défense

M. Hoon a déclaré qu’après avoir lu le document « plusieurs fois », il avait conclu que Lord Goldsmith pensait que toute invasion de l’Irak serait « légale » si le Premier ministre estimait qu’il était dans l’intérêt national du Royaume-Uni de le faire.

Il a ajouté : « Ce n’était pas exactement l’approbation retentissante que recherchait le chef d’état-major de la Défense, et de toute façon, je n’étais pas strictement autorisé à la lui montrer ou même à en discuter avec lui.

« De plus, lorsque mon principal secrétaire privé, Peter Watkins, a appelé Jonathan Powell à Downing St et lui a demandé ce qu’il devait maintenant faire avec le document, on lui a répondu en termes non équivoques qu’il devrait « le brûler ».

« Peter Watkins était le modèle même d’un fonctionnaire britannique de principe, et cette instruction l’inquiétait beaucoup.

« Il m’a demandé ce que nous devions faire et j’ai accepté que nous fermions le document en toute sécurité dans un coffre-fort du ministère de la Défense auquel lui seul avait accès. Pour autant que je sache, il est probablement toujours là.

Sir Tony a été au centre d’un tourbillon de publicité depuis que la nouvelle de son titre de chevalier est apparue ce week-end.

La pétition, téléchargée sur le site Web Change.org par Angus Scott, avait attiré 710 434 signatures mercredi à 8 heures du matin.

La description de la pétition indique : « Tony Blair a causé des dommages irréparables à la fois à la constitution du Royaume-Uni et au tissu même de la société nationale.

« Il était personnellement responsable d’avoir causé la mort d’innombrables civils et militaires innocents dans divers conflits. Rien que pour cela, il devrait être tenu responsable de crimes de guerre.

Il ajoute : « Tony Blair est la personne la moins méritante de tous les honneurs publics, en particulier tout ce qui est décerné par Sa Majesté la Reine.

« Nous demandons au Premier ministre de demander à Sa Majesté de retirer cet honneur. »

Cependant, le leader travailliste Sir Keir Starmer a insisté sur le fait que Sir Tony avait « mérité » le titre de chevalier.

Un autre ministre du gouvernement anonyme a suggéré qu’il était « juste » de récompenser Sir Tony, affirmant qu’il avait fait « beaucoup de bonnes choses » pour le Royaume-Uni.

Express.co.uk a contacté Sir Tony via le commentaire du Tony Blair Institute for Global Change et M. Powell via l’association caritative Inter Mediate.