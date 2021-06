Le secrétaire à la Défense s’auto-isole après que le chef militaire a été testé positif pour Covid

in

Le secrétaire à la Défense et les principaux commandants militaires britanniques s’auto-isolent après que le chef des forces armées a été testé positif pour Covid-19 la semaine dernière.

Le ministre du Cabinet Ben Wallace et les chefs de la Royal Navy, de la RAF et du Strategic Command ont été alertés par l’application NHS Test and Trace de rester chez eux pendant une période de 10 jours après avoir été en contact étroit avec le chef de la défense, le général Sir Nick Carter. le ministère de la Défense a confirmé.

Le chef de l’armée, le général Sir Mark Carleton-Smith, et l’adjoint de Sir Nick ont ​​également passé le week-end en quarantaine en attendant le résultat des tests PCR après avoir également assisté à la réunion mais en maintenant une plus grande distance du commandant, a rapporté le Daily Telegraph. .

Le chef d’état-major de la Défense a été testé positif lors des contrôles de routine du Covid-19. Les collègues qui étaient en réunion avec lui la semaine dernière, y compris le secrétaire d’État, s’auto-isolent conformément aux directives du gouvernement

Sir Nick, 62 ans, a tenu la réunion à l’Académie de la Défense à Shrivenham, Oxfordshire, jeudi avec M. Wallace, vice-président de l’état-major de la Défense, l’amiral Sir Tim Fraser et Sir Mark.

Étaient également présents l’amiral First Sea Lord Sir Tony Radakin, le maréchal en chef de l’air Sir Mike Wigston et le général Sir Patrick Sanders, commandant du commandement stratégique.

Des mesures de distanciation sociale auraient été respectées lors de la réunion, mais les hommes sont toujours entrés en contact avec Sir Nick, qui a été testé positif le lendemain de la réunion après s’être présenté au Chalke Valley History Festival vendredi.

Les affaires militaires seront menées à distance pendant que les commandants s’auto-isoleront pendant la période.

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré: «Le chef d’état-major de la Défense a été testé positif lors des contrôles de routine Covid-19. Les collègues qui étaient en réunion avec lui la semaine dernière, y compris le secrétaire d’État, s’auto-isolent conformément aux directives du gouvernement. »