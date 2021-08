Ben Wallace, qui a été nommé secrétaire à la Défense en juillet 2019, a fait cette annonce sur les réseaux sociaux après avoir affirmé que le Royaume-Uni avait refusé l’asile aux interprètes afghans. Dans un fil Twitter en trois parties, Wallace a déclaré: “Je vais personnellement examiner les allégations litigieuses en tant que secrétaire à la Défense.”

« Alors que les opérations en Afghanistan touchent à leur fin », a-t-il affirmé, « notre travail pour amener les civils afghans employés localement au Royaume-Uni pour assurer leur sécurité se poursuit ».

L’homme de 51 ans a ajouté que le Royaume-Uni accepterait les « contractants », « ceux qui ont démissionné », « des personnes dans des pays tiers » et « le personnel licencié pour des infractions mineures » dans le programme.

Wallace, qui a servi dans les Scots Guards, a également tweeté : « Les décisions sont basées sur la menace pour la vie des civils, leur éligibilité et la sécurité des citoyens britanniques.

“Nous avons rationalisé les contrôles pour aider autant de civils que possible, mais nous devons continuer à vérifier l’identité des demandeurs.”

Le fil Twitter intervient après que les États-Unis ont décidé d’étendre l’accès aux visas aux Afghans cherchant refuge à la suite des gains réalisés par les talibans à travers le pays.

Le programme américain verra également les Afghans qui ont travaillé pour le gouvernement ou l’armée américaine et ceux qui ont travaillé pour des entreprises contractantes américaines devenir éligibles pour des visas.

Le département d’État américain a déclaré que la nouvelle offre « étend la possibilité de se réinstaller définitivement aux États-Unis à plusieurs milliers d’Afghans et aux membres de leur famille immédiate qui peuvent être en danger ».

Selon The Telegraph, le député conservateur, Tobias Ellwood, a déclaré : « Nous devrions absolument en faire plus.

Il a dit : « Nous devrions faire quelque chose de toute urgence. »

« Il y a des Afghans qui risquent d’être tués.

« Nous devons être plus rapides et nous devons être plus ouverts d’esprit [about who we offer asylum to]. “

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « La vie de personne ne devrait être mise en danger parce qu’il a soutenu le gouvernement britannique en Afghanistan. Notre politique de relocalisation afghane est l’une des plus généreuses au monde.

La Grande-Bretagne a jusqu’à présent accepté 2 300 interprètes afghans et membres de leur famille immédiate.