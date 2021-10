Le secrétaire à la Santé alerte sur les postes vacants dans l’équipe de Covid-19, selon un ministère soumis à un « stress aigu »

Bhushan a également demandé des mesures opportunes pour pourvoir les postes vacants ainsi que ceux qui se présentent dans les semaines à venir. (Déposer)

Le ministère de la Santé de l’Union a sonné l’alarme sur neuf postes vacants de haut niveau dans son équipe Covid mettant l’équipe sous « stress aigu ».

Dans une lettre adressée au responsable de l’établissement du Département du personnel et de la formation (DoPT) et au secrétaire supplémentaire Deepti Umashankar, datée du 13 octobre, le secrétaire à la Santé Rajesh Bhushan a déclaré que même si la pandémie diminuait, le ministère ne pouvait pas baisser la garde.

Il a ajouté que le ministère de la Santé et du Bien-être familial devait déployer des efforts supplémentaires pour assurer une préparation complète du pays à ce stade critique. Bhushan a souligné que les postes vacants dans le rôle d’un secrétaire adjoint et de huit directeurs/secrétaires adjoints avaient mis le ministère sous tension.

Bhushan a également demandé des mesures opportunes pour pourvoir les postes vacants ainsi que ceux qui se présentent dans les semaines à venir.

C’est la deuxième fois que Bhushan met en lumière des postes ministériels vacants en deux mois. Il avait précédemment écrit au DoPT le 12 août au sujet des postes vacants de secrétaire conjoint, de secrétaire supplémentaire, de secrétaire adjoint et de directeur dans le cadre du programme central de dotation en personnel des services du secrétariat central.

Bhushan a également partagé les noms de 11 officiers qui ont quitté le ministère de la Santé de l’Union ou sont sur le point de le faire avec sa dernière missive.

En tête de liste se trouvait la secrétaire supplémentaire Vandana Gurnani, qui était également directrice de mission de la Mission nationale de la santé. Elle a pris un congé d’études d’un an en septembre. Les autres qui sont partis sont Nipun Vinayak, un co-secrétaire qui s’est occupé de l’approvisionnement en oxygène pendant la deuxième vague de Covid-19, et le co-secrétaire Lav Agarwal, le visage des briefings du gouvernement sur la pandémie. Vinayak a été rapatrié prématurément dans son cadre du Maharashtra tandis qu’Agarwal achève son mandat au ministère de la Santé le 28 novembre.

Sur la liste de Bhushan figuraient également Bindu Tewari, une fonctionnaire du service des chemins de fer indiens des ingénieurs mécaniques travaillant au ministère de la Santé en tant que directrice, qui est revenue dans son cadre parental le 7 juillet ; et N Yuvaraj, un directeur au ministère qui a maintenant pris en charge le co-secrétaire du département des produits pharmaceutiques.

