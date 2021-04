Le secrétaire à la santé du SNP admet une «erreur» en déplaçant des patients hospitalisés vers des maisons de soins | UK | Nouvelles

Nicola Sturgeon prévient que de nouveaux verrouillages « pourraient encore se produire »

Jeane Freeman, secrétaire du cabinet de la santé de Nicola Sturgeon, a fait cet aveu surprenant dans une interview avec Nick Robinson de la BBC. Mme Freeman a déclaré que le gouvernement écossais n’avait pas réussi à «bien comprendre le secteur des services sociaux» et que «nous n’avions pas pris les bonnes précautions» lorsque les personnes âgées quittaient les hôpitaux. Les opposants politiques ont critiqué le MSP partant à la retraite et les commentaires d’une ancienne infirmière dans une interview sur le podcast Politically Thinking de la BBC jeudi – le jour où le nombre de morts de coronavirus en Écosse a dépassé 10000.

C’est une honte que le SNP ait dissimulé son erreur pendant si longtemps Douglas Ross

Mme Freeman a déclaré à l’hôte Nick Robinson: «Je pense que nos échecs ne comprenaient pas assez bien le secteur des soins sociaux, nous n’avons donc pas répondu assez rapidement à ce qui était nécessaire dans nos maisons de retraite, mais aussi dans les soins sociaux dans la communauté.

«Nous voulions que les personnes qui n’avaient plus besoin de rester à l’hôpital – parce qu’elles avaient été traitées et étaient en bonne santé clinique – devaient être libérées le plus rapidement possible. Nous avons donc libéré ces lits pour les patients Covid.

«Rappelez-vous que les premières prédictions sur le nombre de personnes hospitalisées étaient en fait terrifiantes.

«Mais nous n’avons pas pris les bonnes précautions pour nous assurer que les personnes âgées qui quittent l’hôpital, vont dans des maisons de soins, soient aussi en sécurité qu’elles pourraient l’être et c’était une erreur.

« Je pourrais dire que nous ne pouvions rien faire d’autre que ce que nous avons fait et tout le reste, mais cela créait quand même un réel problème pour ces personnes âgées et pour les autres qui vivaient dans des maisons de retraite – et le personnel qui travaillait dans des maisons de soins. »

Jeane Freeman a admis que des erreurs avaient été commises pendant la crise du coronavirus (Image: PA)

Les maisons de soins étaient à l’avant-garde de la bataille contre le coronavirus, certaines résidences signalant des dizaines de décès aux premiers stades de la pandémie lorsque 900 personnes âgées ont été transférées non testées des hôpitaux vers des établissements résidentiels.

Les commentaires de Mme Freeman sont les plus proches que les ministres du gouvernement écossais aient encore reconnu que leurs décisions aux premiers stades de la pandémie avaient des conséquences tragiques.

Et les partis d’opposition ont réagi avec fureur à cet aveu.

Jeane Freeman et le premier ministre Nicola Sturgeon à Holyrood (Image: PA)

Le chef conservateur écossais Douglas Ross a déclaré: «Depuis près d’un an, les familles en deuil se retrouvent sans réponse sur ce qui est arrivé à leurs proches.

«C’est une honte que le SNP ait dissimulé son erreur pendant si longtemps. Leur rapport sur les décès dans les foyers de soins a été retardé et lorsqu’il a finalement été publié, ils ont essayé de le faire tourner.

«Le transfert de patients positifs à Covid n’a pas seulement causé un ‘vrai problème’, comme le déclare Jeane Freeman, il a coûté la vie à de nombreuses personnes vulnérables.

«Nous savons maintenant pourquoi le SNP a refusé de lancer une enquête publique immédiate comme le demandait le Parlement. Ils ont commis une grave erreur et au lieu de la dénoncer, ils ont essayé de la cacher au public.

«Les gens vont se demander – pourquoi Jeane Freeman est-elle seulement prête à admettre qu’une telle erreur a été commise maintenant?»

Le chef conservateur écossais Douglas Ross a critiqué le SNP pour son admission (Image: PA)

La chef adjointe du Scottish Labour et porte-parole de la santé, Jackie Baillie, a déclaré: «Ces aveux n’apporteront aucun réconfort aux familles de ceux qui ont inutilement perdu des êtres chers à cause des erreurs du gouvernement écossais.

«Le parti travailliste a appelé à un service national de soins il y a dix ans, au moment où c.diff causait des décès évitables dans le secteur des soins de l’Écosse.

«Nicola Sturgeon, alors ministre de la Santé, a refusé.

«Les leçons qui auraient pu être apprises ont été ignorées.

«Le moment de la réflexion était quand cela aurait pu sauver des vies, pas maintenant sur les podcasts.»

Le porte-parole écossais de la santé de Lib Dew, Alex Cole-Hamilton, a déclaré: «C’est le plus proche que les ministres du gouvernement écossais en soient venus à admettre que leurs décisions au début de la pandémie avaient des conséquences tragiques.

«La situation dans les maisons de retraite était incroyablement triste.

«Mes sympathies vont à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers et à celles qui n’ont pas pu être aux côtés de leurs proches à la toute fin.

«J’espère que l’enquête en cours sur les décès dans les foyers de soins apportera des réponses aux familles et un degré de fermeture pour les personnes touchées par cette horrible séquence d’événements».

Un porte-parole du SNP a déclaré: «Le gouvernement écossais a commandé un travail approfondi pour examiner les liens entre les sorties de l’hôpital et l’impact de Covid dans nos maisons de soins et nous avons reconnu que des erreurs avaient été commises.

<< Le Premier ministre s'est engagé à ouvrir une enquête publique sur le traitement de Covid, dans laquelle la voix des familles serait entendue, d'ici la fin de l'année et nous espérons que d'autres gouvernements du Royaume-Uni se réuniront pour soutenir une telle enquête sur une base de quatre nations. "