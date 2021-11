Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, avertit les personnes éligibles de recevoir des injections de rappel | Politique | Nouvelles

Sajid Javid a insisté sur le fait que le pays s’en tient « fermement » au plan A grâce à notre remarquable succès vaccinal. Et il a exhorté les gens à obtenir leurs injections de rappel pour s’assurer que la nation puisse « attendre Noël ensemble ». Ses mots d’encouragement interviennent alors que la panique du virus balaie l’Europe. L’Allemagne doit suivre l’Autriche en rendant les vaccins obligatoires au milieu d’une augmentation inquiétante des cas de Covid. La violence a également éclaté dans un certain nombre de villes européennes à cause du retour de règles de verrouillage strictes visant à freiner la hausse des infections.

Mais le secrétaire à la Santé, M. Javid, a déclaré que le Royaume-Uni avait mis en place les « bonnes mesures » pour lutter contre les infections. Il a déclaré: «Nous avons toujours dit que nous avions un plan A, et c’est là où nous en sommes fermement pour le moment. « Si nous devions prendre d’autres mesures avec le Plan B, nous le ferions, mais nous n’en sommes pas là. »

Le plan A, annoncé en septembre, se concentre sur les jabs, les tests et les contrôles aux frontières et sera suivi si le nombre d’infections reste gérable et que le NHS n’est pas débordé. Cependant, dès que les services de santé commenceront à lutter, les mesures du plan B – telles que les masques faciaux, les passeports vaccinaux et le travail à domicile – seront réintroduites.

Le gouvernement a déclaré hier que 61 autres personnes étaient décédées dans les 28 jours suivant un test positif pour Covid, portant le total britannique à 143 927. Le Bureau des statistiques nationales a confirmé que les taux de cas restent relativement stables avec 40 004 autres enregistrés.

M. Javid a déclaré que les données scientifiques montrent actuellement que le Royaume-Uni est peu susceptible d’être touché par la vague européenne d’infections. Il a ajouté : « Alors que nous attendons tous Noël avec impatience, il est très triste de voir des cas augmenter dans certaines parties de l’Europe. Nous avons toujours su que ce virus aime l’hiver. Il aime les jours plus froids et plus sombres que l’hiver apporte et nous devons nous assurer que nous faisons tout notre possible pour nous protéger contre cela. Ce qui a vraiment fait la différence au Royaume-Uni, c’est notre programme de rappel qui a connu un énorme succès.

Il a déclaré que près de 15 millions de rappels avaient déjà été administrés, couvrant un quart de la population âgée de plus de 12 ans. Des études montrent que la protection que vous obtenez en ayant un rappel double presque, passant de 50 pour cent à plus de 90 pour cent.

M. Javid a déclaré : « Nous tous, nous avons tous un rôle à jouer dans ce domaine et dans notre programme national de vaccination. Et si vous êtes éligible pour votre premier coup, votre deuxième coup, votre troisième coup, veuillez vous présenter et attendons avec impatience Noël ensemble.

Son point de vue a été soutenu par des médecins et des scientifiques. Le professeur Sir Andrew Pollard, l’un des membres de l’équipe à l’origine de la création du vaccin Oxford/AstraZeneca, a déclaré qu’il était « peu probable » que le Royaume-Uni connaisse une augmentation similaire à celle de certaines parties de l’Europe. Il a déclaré: «Nous avons en fait eu une certaine propagation [of the virus] depuis l’été, et je pense donc qu’il est peu probable que nous assistions à la très forte hausse dans les prochains mois qui vient d’être observée. Nous sommes déjà en avance sur cela avec ce virus particulier, la variante Delta. » Sir Andrew a déclaré que les vaccins auraient pu éviter environ 300 000 décès au Royaume-Uni.

Le professeur John Edmunds a déclaré que la dernière vague sur le continent souligne « à quelle vitesse » les choses peuvent mal tourner et à quel point il est vital que des millions de Britanniques ne soient pas encore incités à accepter leurs invitations. Le membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences a déclaré : « Il y a encore plusieurs millions de personnes ici au Royaume-Uni qui n’ont pas été complètement vaccinées – c’est essentiel maintenant. Ce que vous voyez maintenant, en particulier en Europe centrale, avec cette augmentation très rapide des cas, vous voyez l’importance de la vaccination, à quel point il est essentiel que les personnes qui ont besoin de leurs rappels se présentent le plus rapidement possible et se fassent vacciner.

Linda Bauld, professeur de santé publique à l’Université d’Édimbourg, a déclaré qu’il y avait un certain nombre de raisons pour lesquelles le Royaume-Uni pourrait voir des cas moins nombreux qu’ailleurs. Cela inclut le fait que la variante Delta est devenue dominante dans certaines parties de l’Europe plus tard qu’au Royaume-Uni, et que les choses ont été rouvertes plus tôt ici.

Elle a déclaré: «Nous cherchons tous avec une grave inquiétude en fait à essayer de déterminer s’il existe des différences dans la situation en Europe, ou si ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que nous soyons confrontés ici. Nous avons fait face à notre vague Delta en été et au début de l’automne. Nous sommes toujours dedans bien sûr mais pas ces grosses hausses. Et puis les autres fonctionnalités existent malheureusement, car nous avons eu des infections élevées dans le passé. Nous avons probablement une immunité un peu plus naturelle dans la population, comme dans l’immunité post-infection, en particulier pour les groupes plus jeunes qui n’ont pas été éligibles pour les vaccins. »

Toutes les personnes de plus de 50 ans et celles ayant des problèmes de santé sous-jacents peuvent réserver des injections de rappel. Mais des créneaux seront ouverts aux personnes âgées de 40 à 49 ans à partir d’aujourd’hui. Les jeunes de 16 et 17 ans pourront également s’inscrire pour leur deuxième jab à partir de lundi.

M. Javid a suggéré que le programme de rappel pourrait être prolongé davantage. Il a déclaré: «Nous continuerons à examiner comment cela pourrait être prolongé à l’avenir. S’il est logique d’aller plus loin, nous le ferons. »

Les scientifiques espèrent de plus en plus que le déploiement des injections de rappel et l’immunité contre la propagation estivale de la variante Delta plus transmissible devraient aider la nation à échapper à la flambée européenne des infections. Les déploiements de vaccins sont également légèrement différents dans la mesure où l’écart de dosage entre le premier et le deuxième vaccin dans de nombreux pays européens était plus petit qu’au Royaume-Uni, a-t-il été dit.