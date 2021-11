Le secrétaire à l’Énergie ne sait pas de combien d’énergie les Américains ont besoin

La secrétaire à l’Énergie, Jennifer Granholm, ne sait pas combien de barils de pétrole les États-Unis consomment quotidiennement.

« Je n’ai pas ce nombre devant moi », a déclaré Granholm en réponse à la question mardi lors d’un point de presse à la Maison Blanche après que le président Joe Biden a exploité la réserve stratégique de pétrole pour faire baisser les prix du gaz.

Journaliste : « Combien de barils de pétrole les États-Unis consomment-ils par jour ? Secrétaire à l’énergie de Biden : « Je n’ai pas ce numéro devant moi » pic.twitter.com/Z0Zv7tHS2v – The Post Millennial (@TPostMillennial) 23 novembre 2021

Selon la US Energy Information Administration gérée par le propre département de Granholm, les Américains utilisaient en moyenne un peu plus de 18 millions de barils par jour. Mardi, Biden a ordonné la libération de 50 millions de barils, soit moins de trois jours d’approvisionnement.

La décision du président d’exploiter les réserves de pétrole maintenues pour des situations d’urgence telles qu’un ouragan entravant les raffineries de la côte du Golfe souligne le désespoir de l’administration de faire baisser les prix du gaz au plus haut depuis sept ans. La flambée des coûts du carburant provoquée par la guerre de la Maison Blanche contre les combustibles fossiles et aggravée par l’inflation a contribué à faire baisser les cotes d’approbation du président alors que les Américains paient des sous à l’approche des vacances. Le taux d’approbation de Biden oscille à un peu plus de 41 % dans l’agrégat RealClear.

En 2005, le président George W. Bush a libéré 11 millions de barils à la suite de l’ouragan Katrina, 14 ans après que son père en ait libéré 17 millions lors de la première guerre du Golfe. L’administration Trump a puisé dans les réserves en 2017 pour libérer 5 millions de barils après que l’ouragan Harvey a dévasté le sud-est du Texas.

L’utilisation des réserves par Biden, cependant, ne se présente pas dans une telle urgence. Au lieu de cela, Biden utilise les réserves comme un outil politique pour atténuer la douleur de sa propre fabrication, où le prix du pétrole a éclipsé 80 $ le baril pour la première fois en près d’une décennie. Les prix, cependant, dépassaient souvent 80 $ le baril lorsque Biden était vice-président du président Obama.

Biden exploite la réserve stratégique de pétrole d’urgence à la suite des prix élevés du gaz. Cependant, la réserve n’est maintenue que pour les urgences telles qu’un ouragan, et non lorsque les prix du gaz dépassent 80 $ le baril, ce qui, comme indiqué ci-dessous, s’est produit souvent au cours des 10 dernières années. pic.twitter.com/mSrzhhTYgc – Tristan Justice (@JusticeTristan) 23 novembre 2021

En 2000, le président de l’époque, Bill Clinton, a également été accusé d’avoir utilisé de manière inappropriée les réserves comme un ballon de football politique pour faire baisser les prix du gaz avant le concours de novembre.

« Le président Clinton a ordonné la libération aujourd’hui de 30 millions de barils de pétrole de la réserve d’urgence du pays au cours du mois prochain », a rapporté le New York Times en septembre de l’année électorale, « un jour seulement après que le vice-président Al Gore a introduit le problème dans le la campagne présidentielle. »