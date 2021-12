Le secrétaire américain à la Défense Austin parle à Rajnath ; présente ses condoléances pour le décès du général Rawat

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a eu une conversation téléphonique avec le ministre de la Défense Rajnath Singh et a réaffirmé l’engagement des États-Unis à renforcer les liens de défense bilatéraux avec l’Inde et a également transmis ses condoléances pour la mort du général de CDS Bipin Rawat, de son épouse et de 11 membres des forces armées dans un hélicoptère. crash.

Le général Rawat, premier chef d’état-major de la Défense de l’Inde, son épouse Madhulika et 11 membres des forces armées ont été tués le 8 décembre dans l’accident d’hélicoptère militaire près de Coonoor dans le Tamil Nadu.

Le secrétaire de presse du Pentagone, John Kirby, lors de sa conférence de presse lundi, a déclaré aux journalistes que le secrétaire Austin avait également « réaffirmé l’engagement des États-Unis à renforcer les relations américano-indiennes et à approfondir notre partenariat de défense ».

« Le secrétaire a présenté ses plus sincères condoléances pour la perte du général Rawat, du chef d’état-major de la défense de l’Inde, de Mme Rawat, de son épouse et de tous les autres membres des services indiens impliqués et tués dans cet accident d’hélicoptère le 8 décembre », Kirby mentionné.

Dans un tweet, Singh a apprécié l’appel de son homologue américain.

« J’apprécie profondément l’appel téléphonique de @SecDef, M. Lloyd Austin, qui a exprimé ses condoléances pour le décès du général du CDS Bipin Rawat, de son épouse et de 11 membres des forces armées », a déclaré Singh.

« Le secrétaire Austin a chaleureusement rappelé sa rencontre avec le général Rawat lors de la récente visite de ce dernier aux États-Unis », a-t-il déclaré.

La semaine dernière, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que le général Rawat était un « dirigeant et défenseur fort de l’Inde, et son décès est une grande perte pour nos deux nations ».

« En tant que premier chef d’état-major de la Défense de l’Inde, le général Rawat a été le fer de lance d’une période historique de transformation dans l’armée indienne », a déclaré un communiqué de l’ambassade des États-Unis.