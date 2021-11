Le secrétaire au Commerce envisage une manne de 140 milliards de livres sterling dans le triomphe du Brexit – « Nation de négociation ! » | Politique | Nouvelles

La secrétaire au Commerce, Anne-Marie Trevelyan, 52 ans, a déclaré que la Grande-Bretagne redeviendrait une « nation négociatrice » alors qu’elle cherchait à tirer parti de sa liberté liée au Brexit en entamant des négociations formelles avec des pays du monde entier. Mme Trevelyan, qui a succédé à Liz Truss au ministère du Commerce international (DIT) lors du remaniement de septembre, a pointé du doigt le Canada, l’Inde et même le Conseil de coopération du Golfe.

S’adressant au Telegraph, la députée de Berwick-upon-Tweed, favorable au Brexit, a présenté son plan visant à cibler des pays et des blocs d’une valeur de 140 milliards de livres sterling de commerce bilatéral l’année dernière.

Cela comprend la lutte pour garantir au Royaume-Uni sa place dans l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP).

Les négociations actuelles entre le Royaume-Uni et le bloc semblent bien se dérouler, Trevelyan affirmant que la Grande-Bretagne est passée par ces étapes « avec brio ».

On espère même que le Royaume-Uni pourra adhérer au CPTPP l’année prochaine.

Elle a ajouté: «Je veux que nous redevenions vraiment une nation de négociation, grâce à nos compétences uniques et mondialement reconnues en matière de recherche de consensus, dont la COP26 n’est évidemment qu’une démonstration extraordinaire, et le rôle unique et respecté du Royaume-Uni. dans le monde à tant de niveaux.

Mme Trevelyan, qui a remporté Berwick-upon-Tweed des libéraux-démocrates en 2015, a ensuite déclaré au journal qu’elle souhaitait créer un «DIT 2.0» dans la continuité des travaux de son prédécesseur.

Liz Truss, 46 ans, a conclu 68 accords de reconduction et des accords commerciaux sur mesure avec l’Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande avant d’être promue au ministère des Affaires étrangères.

Mais Mme Trevelyan, qui a démissionné de son poste de secrétaire parlementaire parlementaire en novembre 2018 en raison de l’accord de retrait de Theresa May, présentera les détails de son approche pour changer le commerce mondial lors de la conférence Margaret Thatcher sur le commerce du Center for Policy Studies.

Trevelyan a ensuite fait valoir que Mme Thatcher avait raison de considérer la stimulation du commerce et de l’activité économique comme l’un des meilleurs moyens d' »aider les plus pauvres à sortir de la pauvreté ».