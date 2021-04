Le secrétaire au travail de Biden, Marty Walsh, déclare que les travailleurs de chantier devraient être des employés

Le secrétaire américain au Travail, Marty Walsh, a déclaré jeudi à . que les travailleurs de chantier devraient être traités comme des employés. Le fait que le plus haut responsable du travail du président Joe Biden le dise est un développement bienvenu pour cette classe de travailleurs – y compris les chauffeurs d’Uber, Lyft et DoorDash – qui a longtemps cherché cette distinction mais n’a jusqu’à présent pas réussi.

«Nous l’examinons, mais dans de nombreux cas, les travailleurs de chantier devraient être classés comme des employés … dans certains cas, ils sont traités avec respect et dans certains cas, ils ne le sont pas et je pense que cela doit être cohérent dans tous les domaines», a déclaré Walsh a déclaré à ..

«Ces entreprises réalisent des bénéfices et des revenus et je ne vais (ne vais) en vouloir à personne parce que c’est ce dont nous sommes aux États-Unis … mais nous voulons aussi nous assurer que le succès se répercute sur les travailleurs», a-t-il déclaré. .

Une décision nationale sur qui est ou non un employé pourrait avoir de vastes implications pour la main-d’œuvre américaine, dont environ un quart à un tiers, selon l’estimation, pourrait être considéré comme un contractuel ou un travailleur de bureau. Le fait d’être considéré comme un employé garantit aux travailleurs un certain nombre d’avantages, comme le salaire minimum garanti et les heures supplémentaires, que les contractuels n’ont pas.

Les travailleurs des chantiers se plaignent depuis longtemps de conditions de travail injustes, allant du salaire inférieur au salaire minimum au manque de soins de santé et à l’exploitation pure et simple. Après une longue bataille de militants syndicaux, la ville de New York a adopté la première loi sur le salaire minimum pour les chauffeurs d’Uber et de Lyft en 2018. Pendant la pandémie, les travailleurs de l’économie des petits boulots ont été particulièrement touchés.

La lutte syndicale pour transformer les travailleurs de l’économie de petits boulots en employés a subi un coup dur l’automne dernier en Californie, où sont basées de nombreuses entreprises de l’économie des petits boulots, avec l’adoption de la proposition 22. L’initiative de vote, qui a été rédigée par Uber, Lyft et DoorDash , entre autres, ont effectivement déclaré les chauffeurs de covoiturage indépendants, mais leur ont fourni des protections mineures. La proposition 22 a annulé la législation précédente de l’État, le projet de loi 5 de l’Assemblée, qui avait ordonné aux entreprises de concerts de prouver que les emplois des travailleurs étaient en dehors de leur activité principale, afin de les considérer comme des entrepreneurs. Le service de covoiturage Uber a déclaré que ses chauffeurs ne faisaient pas partie de son «parcours habituel» car il s’agissait d’une plate-forme technologique pour les «marchés numériques» et non pas principalement d’un employeur de chauffeurs.

Les sociétés de concerts ont dépensé 200 millions de dollars pour faire du lobbying pour l’adoption de Prop 22, une somme qui a du sens si l’on considère que les analystes ont estimé que la création d’employés de chauffeurs coûterait 500 millions de dollars supplémentaires à Uber et 200 millions de dollars à Lyft chaque année. Selon les estimations de l’Economic Policy Institute, les employés peuvent coûter aux employeurs 20 à 30 pour cent de plus que les travailleurs contractuels.

Les actions d’Uber, Lyft et DoorDash ont considérablement chuté après que . a publié Sec. Commentaires de Walsh.

Le secrétaire du travail aide à définir des directives sur la manière dont les travailleurs sont traités. On ne sait pas si le ministère du Travail instituera de nouvelles politiques sur la manière de classer les travailleurs, mais à tout le moins, la déclaration du secrétaire indique que l’administration Biden réfléchit à la question.