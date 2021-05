Le secrétaire au Trésor appelle à des dépenses plus agressives, le président Biden révèle le plan de dépenses T

Alors que le marché de la cryptographie attend une direction, Janet Yellen demande plus de financement pour gérer son agence et améliorer la perception des impôts, tandis que le budget proposé pour le prochain exercice portera les dépenses fédérales américaines au niveau le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le prix du Bitcoin varie entre 32k $ et 42k $, et Ether continue de s’échanger autour de 2800 $, mais le marché n’est pas sûr de ce qui va suivre. La capitalisation boursière totale est également bloquée à environ 1,7 billion de dollars.

On s’attend à ce que Bitcoin continue à se négocier latéralement pendant des mois avant d’atteindre de nouveaux sommets.

Sans oublier que le marché n’a pas encore clarifié l’interdiction de Bitcoin et de l’exploitation minière par la Chine. Cependant, les régulateurs de l’énergie du Sichuan ont une réunion avec les compagnies d’électricité locales pour analyser l’impact de l’extraction de crypto.

Pendant ce temps, aux États-Unis, sur le front de la réglementation, le président de la SEC, Gary Gensler, répète ce qu’il dit depuis qu’il a rejoint l’agence.

Cette semaine, lors d’un témoignage préparé devant le sous-comité des services financiers et des administrations publiques du panel américain sur les crédits de la Chambre, il dira aux législateurs que les cryptos sont une classe d’actifs très volatile et spéculative qui crée un risque de fraude par les investisseurs et de manipulation du marché.

Pas assez de puissance?

À court terme, les choses pourraient rester incertaines, mais à moyen et à long terme, les choses semblent sûrement brillantes et la crypto est définitivement là pour rester.

De nombreux nouveaux intérêts ont été observés de la part des institutions ces derniers temps, avec Ray Dalio, fondateur du plus grand fonds spéculatif au monde Bridgewater Associates, révélant qu’il possédait un certain Bitcoin et l’investisseur milliardaire Carl Icahn partageant ses projets d’investir dans la crypto d’une «grande manière» qui implique plus d’un milliard de dollars.

«La volatilité n’est peut-être pas différente cette fois, mais tout le reste l’est», a commenté le commerçant et économiste Alex Kruger.

Lorsque l’effet de levier se réinitialise, les creux peu profonds plus élevés sont au maximum douloureux. Il n’y a pas assez de sel dans le monde pour une bougie de taureau fomo. – Kyle Davies (@ kyled116) 26 mai 2021

Comme nous l’avons signalé, lors de cette récente correction profonde, ce sont les acheteurs à court terme, en particulier ceux qui ont acheté après février, qui ont vendu leurs actifs cryptographiques.

Fait intéressant, les «baleines investisseurs» sont celles qui ont acheté 77 000 BTC la semaine dernière, selon le dernier rapport de Chainalysis.

Politique budgétaire expansive

«Tapering» a commencé à être entendu à certains moments après l’avoir fait dans les minutes de la Réserve fédérale. Le vice-président de la Fed, Randy Quarles, est en fait le dernier à parler de réduire progressivement le montant des mesures de relance parce qu’il est «assez optimiste quant à la trajectoire de l’économie».

Mais ceux qui soutiennent le «tapering» sont très rares. Même le président américain Joe Biden n’a pas fini de verser plus d’argent sur les marchés.

Il propose maintenant un budget de 6 billions de dollars pour le prochain exercice, ce qui portera les dépenses fédérales américaines au plus haut niveau soutenu depuis la Seconde Guerre mondiale. De plus, la Fed continue de rejeter les inquiétudes liées à l’inflation.

Ce sera la troisième proposition de financement national de Biden de sa présidence. Son plan comprend le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars, une suite du projet de loi de secours contre la pandémie de 2,2 billions de dollars, qui a été adopté en mars, le plan pour l’emploi américain de 2,3 billions de dollars et le plan pour les familles américaines de 1,8 billion de dollars pour lequel l’administration Biden a détaillé 1 $. mille milliards de nouvelles dépenses et 800 milliards de dollars de crédits d’impôt cette semaine.

Ajoutant à cela, aujourd’hui, la secrétaire au Trésor Janet Yellen s’est prononcée assez fermement en faveur des dépenses. Yellen a exhorté les dirigeants du Congrès à adopter une politique budgétaire plus expansive, affirmant que le gouvernement fonctionnait avec un budget en retard de plus d’une décennie et que les dépenses corrigées de l’inflation stagnaient depuis 11 ans.

«Nous ne pouvons pas continuer à être de bons gardiens de cette reprise – et nous attaquer aux nouveaux corpus de travail que le Congrès nous attribue dans les années à venir – avec un budget conçu pour 2010», a déclaré Yellen dans des remarques préparées au sous-comité des services financiers. et le comité des finances publiques.

