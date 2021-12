Le secrétaire au Trésor confirme que les portefeuilles, les développeurs et les mineurs ne sont pas soumis à la déclaration des transactions

Juridique & Réglementaire

Le secrétaire au Trésor confirme que les portefeuilles non hébergés et matériels, les développeurs et les mineurs ne sont pas soumis à la déclaration des transactions

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a précisé que la réglementation fédérale américaine ne couvre pas les entités non dépositaires – « les fabricants de portefeuilles matériels, les fournisseurs de portefeuilles non hébergés, les développeurs de logiciels ou les mineurs » – dans le but d’exiger la déclaration des transactions.

Dans ses réponses écrites au sénateur Pat Toomey, qui a posé des questions à Yellen avant l’audience du Comité sénatorial des banques, la secrétaire au Trésor a déclaré que la réglementation FinCEN est, en fait, conforme aux récentes directives du Groupe d’action financière (GAFI) sur la cryptographie.

Il s’agissait de l’une des questions posées par Toomey sur les implications des directives mises à jour du GAFI sur la cryptographie, qui ont été finalisées le mois dernier. « Le Trésor pense-t-il que les services non dépositaires devraient être soumis à l’enregistrement d’une entreprise de services monétaires ? » lire la question.

« L’objectif principal des normes du GAFI et de la mise à jour des directives pour une approche fondée sur les risques des actifs virtuels et des VASP, qui a été publiée le mois dernier, est de réglementer l’activité financière et non la technologie. Je suis d’accord avec les directives du FinCEN sur ce sujet, et je pense que le GAFI aussi. »

Elle a ajouté que les orientations sont simplement des orientations destinées à aider les juridictions à mettre en œuvre les normes existantes du GAFI pour les VASP et ne les lient pas.

Yellen a également répondu aux questions de Toomey sur les pièces stables, qui, selon elle, peuvent conduire à une plus grande efficacité des paiements, mais a ajouté qu’elles nécessitent une réglementation appropriée.

« Il y a des risques importants qui leur sont associés, y compris des risques pour les systèmes de paiement et des risques liés à la concentration du pouvoir économique. »

Parlant du rapport du groupe de travail du président sur les marchés financiers (PWG), elle a déclaré qu’il recommande spécifiquement de se prémunir contre les courses de pièces stables et la législation pour que les émetteurs de pièces stables soient des institutions de dépôt assurées.

