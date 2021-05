Prix ​​Bitcoin (BTC)

Le secrétaire au Trésor effraie le marché traditionnel; Bitcoin glisse vers le bas et fait glisser l’éther avec lui

Janet Yellen parle d’augmenter les taux d’intérêt pour éviter la surchauffe de l’économie. Cela a évidemment envoyé les marchés dans un mode de liquidation du S&P 500, Dow, Nasdaq à Bitcoin Ether tandis que l’indice USD progresse.

Le prix du Bitcoin est en baisse, atteignant 53200 $ jusqu’à présent et entraînant Ether vers le bas à 3175 $ par rapport à son dernier sommet historique de 3535 $ sur Coinbase.

Cette dernière faiblesse des prix est en ligne avec la liquidation observée sur les marchés traditionnels. Le S&P 500 a également chuté d’environ 2% avant de connaître une légère augmentation, le même que le Dow Jones Industrial Average, qui a chuté d’environ 1,3%. Le Nasdaq, quant à lui, est en baisse depuis lundi dernier de plus de 4,5%.

L’indice USD, à son tour, a connu une légère hausse et se situe actuellement autour de 91,30. Trader Light a noté,

«Quelque chose a effrayé les actions. Va probablement mettre la pression sur la crypto et mettre le feu à la récente montée en puissance de l’effet de levier. BTC était faible et est déjà en train de fléchir, l’ETH va probablement s’abaisser prochainement sur les liquidations.

Ce qui a effrayé les marchés traditionnels, c’est la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, qui a parlé de l’augmentation des taux d’intérêt. Lors d’un séminaire économique présenté par The Atlantic, Yellen a déclaré:

«Il se peut que les taux d’intérêt devront augmenter quelque peu pour éviter que notre économie ne surchauffe.» «Même si les dépenses supplémentaires sont relativement faibles par rapport à la taille de l’économie, elles pourraient entraîner des hausses très modestes des taux d’intérêt.»

Si les taux augmentaient, les gens seraient plus réticents au risque et plus intéressés à garder leur argent en sécurité sous forme d’obligations.

Depuis que la pandémie de Covid-19 a éclaté au début de l’année dernière, le Congrès a imprimé des milliards de dollars et les a injectés sur le marché, gonflant les prix des actifs. Cette augmentation de la masse monétaire et des taux pratiquement nuls ont été les principaux moteurs du rallye sauvage de Bitcoin du creux de mars 2020 de 3800 $ à un nouveau sommet historique de 65000 $ le mois dernier.

L’administration Biden fait actuellement pression pour un autre plan d’infrastructure de 4000 milliards de dollars, et Yellen veut des impôts plus élevés pour payer cela, arguant que les États-Unis doivent contenir les déficits à long terme, même si elle a déclaré que le gouvernement disposait toujours d’un espace budgétaire raisonnable. “

Le président Joe Biden «adopte une approche très ambitieuse» et «active», «mais nous sommes allés trop longtemps pour laisser les problèmes à long terme s’aggraver dans notre économie», a-t-elle déclaré.

La Réserve fédérale, dirigée par Yellen de 2014 à 2018, a maintenu les taux à court terme près de zéro pendant plus d’un an et à maintes reprises, le président Jerome Powell a promis au marché qu’il resterait ainsi jusqu’à l’inflation de 2% et au maximum. l’emploi est atteint.

Alors que les craintes d’inflation augmentent, Yellen n’est pas très préoccupé par le fait que cela devienne un problème, et si cela devait arriver; il existe des outils pour y remédier, avait-elle dit. Un peu plus du week-end, Yellen avait dit à NBC que,

«Nous sommes dans une bonne position fiscale. Les taux d’intérêt sont historiquement bas. Ils sont comme ça depuis longtemps et il est probable qu’ils le resteront dans le futur. Mais nous avons besoin d’un espace budgétaire pour être en mesure de faire face aux urgences, comme celle dans laquelle nous avons été confrontés à la pandémie.

