Le secrétaire au Trésor est-il contre les amendements proposés ?

Washington est actuellement dévasté par le projet de loi sur les infrastructures qui n’a pas encore été adopté après la session du Sénat de jeudi. La raison? Les législateurs ont un avis mitigé concernant la clause de crypto-monnaie dans l’accord.

Le projet de loi d’infrastructure d’origine veut que les transactions cryptographiques individuelles de plus de 10 000 $ soient signalées à l’Internal Revenue Service (IRS) pour les taxes.

De plus, les courtiers en crypto, y compris les bureaux d’échange de devises numériques et les mineurs, sont également tenus, en vertu des dispositions de la proposition précédente, de soumettre un formulaire 1099 pour signaler les transactions à la frontière de certaines devises numériques. Alors que les deux propositions devraient ajouter jusqu’à 28 milliards de dollars à l’économie américaine, l’écosystème de la monnaie numérique les a confrontés à un fort antagonisme. Les investisseurs et les parties prenantes pensent que les exigences renforceront l’innovation et empêcheront les entités de respecter ces obligations au large des côtes américaines.

Selon un précédent rapport de Blockchain.News, trois sénateurs américains, dont le président de la commission des finances du Sénat, Ron Wyden (D-Ore.), le sénateur Patrick J. Toomey (R-Pa.) et la sénatrice Cynthia M. Lummis (R- Wyo.), A proposé un amendement au projet de loi sur l’infrastructure, qui vise à exclure les mineurs et autres entités des exigences de déclaration.

Où est le problème?

Selon un rapport du Washington Post, la secrétaire au Trésor Janet Yellen s’est principalement opposée à l’amendement des trois sénateurs, une décision qui semble avoir recueilli le soutien de la Maison Blanche. Voyant l’impasse, le sénateur Rob Portman (R-Ohio) et le sénateur Mark R. Warner (D-Virginie) ont proposé une nouvelle proposition pour aider à négocier un compromis.

En vertu de la dernière proposition, davantage de cryptoacteurs seront exemptés des exigences de déclaration. Cependant, c’est encore en deçà de ce que l’équipe Wyden a proposé. La Maison Blanche semble être plus favorable à cet accord ultérieur selon le rapport du Washington Post.

Le travail sur l’impasse devrait être fait avant la prochaine réunion des sénateurs samedi. Cependant, si aucun accord n’est trouvé sur la manière de traiter les crypto-monnaies et leurs acteurs actifs, l’effort bipartite pour adopter la facture d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars pourrait devoir attendre beaucoup plus longtemps.

Source de l’image : Shutterstock