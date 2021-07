Légal & Réglementaire

Le secrétaire au Trésor exhorte les régulateurs à «agir rapidement» dans la rédaction des règles du Stablecoin

La secrétaire au Trésor Janet Yellen a rencontré les principaux régulateurs financiers américains et les a exhortés à accélérer leur examen de nouvelles règles pour réglementer les pièces stables.

“Le secrétaire a souligné la nécessité d’agir rapidement pour s’assurer qu’un cadre réglementaire américain approprié est en place”, a déclaré le département du Trésor dans un communiqué à la suite de la réunion de Yellen avec le groupe de travail du président sur les marchés financiers lundi.

Le groupe a discuté de la croissance rapide des pièces stables, dont la capitalisation boursière totale a dépassé 110 milliards de dollars, avec Tether (USDT) dominant avec 57,13 % de part de marché, suivi de l’USDC à 23,57 % et du BUSD à 10,22 %.

“La demande de pièces stables vient de la possibilité d’utiliser les dollars de nouvelles manières”, a tweeté Robert Leshner, PDG du protocole de prêt DeFi, Compound Finance, au secrétaire au Trésor.

« Les Stablecoins débloquent une vague d’innovation avec le potentiel de changer toutes les facettes de la finance ; pour rendre les marchés moins chers, plus rapides, plus justes et plus transparents.

Les régulateurs américains ont également discuté de leurs utilisations potentielles ainsi que des risques pour le système financier.

Le groupe « s’attend à émettre des recommandations dans les prochains mois », selon le communiqué.

Jeremy Allaire, co-fondateur et PDG de Circle, a qualifié cette réunion de mouvement “extraordinaire et positif” car “c’est un signe du chemin parcouru et de la vitesse à laquelle tout cela se passe”.

“La crypto, les chaînes publiques, DeFi, les pièces stables et d’autres modèles de monnaie numérique posent de nombreuses questions complexes et nécessitent un engagement important avec les décideurs politiques si nous espérons atteindre une échelle et une adoption mondiales dominantes.”

Selon lui, les pièces stables devraient atteindre une échelle grand public bien avant tout projet CBDC. Et il est essentiel que les gouvernements nationaux prennent position à ce sujet, mais ils ne devraient pas « essayer d’insérer une cheville carrée dans un trou rond ».

Il a déclaré que cet engagement offre une énorme opportunité pour le gouvernement américain et l’industrie mondiale de la monnaie numérique.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.