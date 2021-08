Le secrétaire au Trésor Yellen fait du lobbying contre les amendements “pro-crypto” Crypto new media

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, ferait du lobbying contre les législateurs qui ont proposé des amendements plus inclusifs ou pro-crypto au projet de loi américain sur les infrastructures. Deux personnes proches du dossier ont déclaré que le secrétaire au Trésor avait discuté avec les législateurs jeudi soir pour s’opposer aux amendements proposés par le sénateur Ron Wyden (D-Ore.), Cynthia Lummis (R-Wyo.) et Pat Toomey (R-Pa.) . La proposition exempte les mineurs, les opérateurs de nœuds, les développeurs et les autres participants de l’industrie de la cryptographie non dépositaires

Scoop: la secrétaire au Trésor Janet Yellen a fait pression en privé sur les législateurs contre l’amendement crypto Wyden-Lummis-Toomey, alors que WH cherche à repousser les pressions pour limiter les nouvelles autorités de réglementation, selon des sources familières Avec @JaxAlemany https://t.co/Jo4It8EUiO – Jeff Stein (@JStein_WaPo) 6 août 2021

Le projet de loi sur les infrastructures des États-Unis devrait être soumis au vote du Sénat ce samedi et tous les yeux sont rivés sur les deux amendements proposés sur la taxe sur la cryptographie qui pourraient déterminer le sort des entreprises de cryptographie aux États-Unis. La proposition d’amendement de dernière minute a été faite par des représentants de la Maison Blanche, les sénateurs Rob Portman, les démocrates Mark Warner et Kyrsten Sinema, qui appellent à l’exemption de déclaration fiscale pour les développeurs et validateurs de preuve de travail, en supprimant complètement les crypto-monnaies de preuve de participation.

L’administration Biden a déjà approuvé le projet de loi «non inclusif» déconcertant de nombreux acteurs de l’écosystème de la cryptographie. La communauté crypto s’oppose à la proposition car elle pourrait donner des pouvoirs étendus à l’administration Biden sur un écosystème crypto.

La communauté Crypto croit qu’un amendement de dernière minute pourrait ramener l’ère des « Bitlicense »

Cynthia Lummis, la sénatrice pro-Bitcoin qui a également proposé des amendements inclusifs aux réglementations fiscales cryptographiques dans le projet de loi bipartite sur l’infrastructure a appelé ses partisans à faire pression pour les amendements proposés par elle et deux autres sénateurs de la République.

Nous avons besoin de toi. Veuillez appeler vos sénateurs. Merci de tweeter. Veuillez envoyer un e-mail. Nous sommes confrontés à des vents contraires majeurs sur l’amendement Wyden-Lummis-Toomey. Enterrer l’innovation financière dans la paperasserie et envoyer des développeurs + des mineurs sur la collecte d’informations à la recherche d’informations qu’ils ne connaissent pas est une politique horrible. https://t.co/7GRNIUkpKs – Cynthia Lummis 🦬 (@CynthiaMLummis) 6 août 2021

La communauté crypto a été enragée par l’amendement de dernière minute proposé l’appelant contre l’innovation. Beaucoup ont mis en garde contre le fait que cela pourrait conduire à la migration d’entreprises hors des États-Unis. Certains l’ont comparé à New York Bitlicense. Les exigences de licence Bit à New York ont ​​forcé de nombreuses entreprises de cryptographie établies à déménager étant donné que les exigences pour obtenir la licence étaient assez complexes.

La principale menace réside pour l’industrie Defi, car la nature décentralisée rend presque impossible le suivi de tout le monde et le signalement à l’IRS.

