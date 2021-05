Le secrétaire de l’alimentation de l’Union exhorte les États et les parties prenantes à prendre des mesures pour ramollir les prix élevés des huiles comestibles

Nagpal, qui a participé à la discussion, a suggéré de réduire la TPS de 5% sur les graines de moutarde et l’huile de moutarde, car cela réduirait immédiatement le prix de l’huile comestible de 7 à 8 roupies / kg.

Le secrétaire de l’Union à l’alimentation a exhorté lundi les gouvernements des États et les parties prenantes de l’industrie et du commerce à prendre toutes les mesures possibles pour ramollir les prix des huiles comestibles, tandis que les fabricants ont demandé au Centre de ne pas réduire les droits d’importation et de créer un stock tampon d’huile de moutarde pour une distribution ultérieure via les magasins de rationnement. .

«La mission Atmanirbhar Bharat exige que le pays soit autosuffisant en huiles comestibles. Une dépendance de près de 60% à l’égard des importations n’est pas appropriée à la croissance de l’industrie des huiles alimentaires en Inde. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre les mesures à court terme pour maintenir les prix sous contrôle et les mesures à long terme pour maintenir l’Inde AtmaNirbhar dans la production d’huile comestible », a déclaré le secrétaire à l’Alimentation Sudhanshu Pandey dans un communiqué après une réunion avec des représentants et des responsables de l’industrie des principaux États producteurs comme le Gujarat, le Madhya Pradesh, le Maharashtra et le Tamil Nadu.

L’Organisation centrale pour l’industrie et le commerce du pétrole (COOIT) n’est pas favorable à la réduction des droits d’importation ou à la suppression des produits agricoles des huiles comestibles importées car cela découragera les agriculteurs lors des semis de kharif suivants, et ils auront une méfiance envers l’industrie et le commerce, a déclaré Suresh Nagpal, président de l’organisme commercial.

Nagpal, qui a participé à la discussion, a suggéré de réduire la TPS de 5% sur les graines de moutarde et l’huile de moutarde, car cela réduirait immédiatement le prix de l’huile comestible de 7 à 8 roupies / kg.

«Le gouvernement devrait créer un stock tampon d’huiles comestibles similaire à celui utilisé pour les légumineuses. Il peut être distribué par le système de distribution publique (PDS) aux pauvres et peut également être utilisé pour une intervention future sur le marché, si nécessaire », a déclaré le président du COOIT.

Les représentants du commerce ont informé le Centre que les prix mondiaux se sont adoucis la semaine dernière et que l’effet se reflétera dans les sept à dix prochains jours sur le marché de détail, ont indiqué des sources.

Le ministère de l’Alimentation a également été prié d’envisager de demander aux bourses de produits par l’intermédiaire de l’organisme de réglementation du marché Sebi de réduire la limite de circuit sur les graines oléagineuses et les huiles.

Selon les données officielles, le prix de détail du gramme est passé à Rs 80 / kg le 14 mai de Rs 60 / kg il y a un an, le tur est passé à Rs 110 / kg de Rs 90 / kg, tandis que urad à Rs 105 / kg de Rs 100 / kg et masoor dal à Rs 80 / kg à partir de Rs 72,50 / kg.

