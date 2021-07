Le secrétaire des MPME appelle à évaluer les dommages dus à Covid, la réponse du gouvernement pour protéger les MPME

in

L’année dernière également, en septembre, l’ancien MPME MoS Pratap Chandra Sarangi de la Rajya Sabha avait déclaré qu’« aucun record de ce type n’était disponible » pour le nombre d’unités MPME fermées pendant la période de mars à août 2020 de la pandémie.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le secrétaire des MPME, BB Swain, a appelé à évaluer l’étendue des dommages dus à la pandémie de Covid sur les MPME. Swain s’exprimait lors de la table ronde BRICS sur les MPME organisée par le ministère des MPME en se concentrant récemment sur la vision du groupe vers une feuille de route post-Covid pour «le secteur d’accélération de la croissance» – MPME. Swain a également appelé à évaluer les politiques ou programmes de réponse à Covid du gouvernement pour protéger les MPME. L’idée du BRIC – le bloc économique de pays comprenant le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine – a été conçue par Goldman Sachs dans le cadre d’un exercice de modélisation économique visant à prévoir les tendances économiques mondiales au cours du prochain demi-siècle, selon le ministère des Affaires étrangères. . L’acronyme BRIC a été utilisé pour la première fois en 2001 par Goldman Sachs. L’Afrique du Sud avait rejoint l’alliance en décembre 2010.

Les MPME de la plupart des secteurs ont été durement touchées en raison des restrictions induites par le verrouillage dans les opérations commerciales et les mouvements de main-d’œuvre. Cependant, il n’y a pas eu de données formelles avec le gouvernement sur le nombre d’unités touchées ou fermées. L’ancien ministre des MPME, Nitin Gadkari, plus tôt cette année, dans une réponse écrite à une question posée au Rajya Sabha, avait expliqué que, étant donné que « les MPME existent à la fois dans le secteur formel et informel, les données concernant la fermeture temporaire ou permanente des unités ne sont pas conservées par le gouvernement de L’Inde au ministère des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME).”

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Cependant, le ministre avait déclaré que les chiffres du PIB réel en Inde au cours du premier trimestre 2020-2021 indiquaient que l’activité économique s’était contractée en raison des mesures de verrouillage strictes imposées par le gouvernement et que cette contraction avait également un impact sur le secteur des MPME. Selon le ministère des MPME, Khadi et la Commission des industries villageoises (KVIC) ont récemment entrepris une étude pour évaluer l’impact de la pandémie sur les micro-unités mises en place dans le cadre du Programme de création d’emplois du Premier ministre (PMEGP). 88% des bénéficiaires du PMEGP ont déclaré avoir été affectés négativement tandis que les 12% restants ont bénéficié de Covid.

L’année dernière également, en septembre dernier, l’ancien MPME MoS Pratap Chandra Sarangi du Rajya Sabha avait déclaré qu'”aucun record de ce type n’était disponible” pour le nombre d’unités MPME fermées pendant la période de mars à août 2020 de la pandémie. En fait, il n’y avait aucune donnée avec le gouvernement sur le nombre de MPME fermées de FY15 à FY20, selon Chandra. De même, le même mois, le ministère du Commerce avait informé qu’aucune donnée sur le nombre de startups ayant fermé leurs activités en raison de Covid et celles qui ont réussi à continuer n’était conservée par le Département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.