Le secrétaire d’État Blinken autorise les ambassades à arborer le drapeau LGBTQ sur le même sondage que le drapeau américain ⋆ .

Le secrétaire d’État Antony Blinken autorise les ambassades et consulats américains du monde entier à arborer un drapeau de fierté LGBTQ sur le même mât que le drapeau des États-Unis.

L’autorisation est un changement de l’administration Trump, qui a interdit à tout autre drapeau de voler sur le même poteau que le drapeau américain, selon le magazine Foreign Policy, qui a déclaré avoir appris le changement en examinant un câble confidentiel mais ne sait pas quand le câble a été envoyé.

L’administration Trump a autorisé le drapeau LBGTQ à être affiché ailleurs dans les postes diplomatiques du monde entier.

Blinken a également autorisé le drapeau à hisser avant le 17 mai, journée internationale contre l’homophobie, et tout au long du mois de juin, mois de la fierté LGBTQ.

Le câble dit prétendument que les ambassades et les consulats peuvent choisir de faire flotter ou non le drapeau et devraient le faire si «cela est approprié compte tenu des conditions locales».

«Je pense que les États-Unis jouent le rôle qu’ils devraient jouer dans la défense et la défense des droits des personnes LGBTQ, c’est quelque chose que le département (d’État) va assumer et assumer immédiatement», a déclaré Blinken en janvier lors de sa audience de confirmation.

