Le secrétaire d’État Blinken promet une aide américaine à la reconstruction de la bande de Gaza ⋆ .

Le secrétaire d’État Anthony Blinken s’exprime lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Jérusalem, le 25 mai 2021 (Crédit: Menahem Kahana / .)

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a promis mardi, lors d’une tournée diplomatique au Moyen-Orient, que l’administration Biden demanderait au Congrès de fournir une aide de 75 millions de dollars pour reconstruire la bande de Gaza, qui a été récemment battue par le conflit armé entre Israël et le Hamas.

La première étape du voyage de Blinken a été Jérusalem, où il a rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Au cours de la discussion, le dirigeant israélien a averti que sa nation donnerait une «réponse très puissante» si le Hamas se réengageait dans des tirs de roquettes.

Après près de deux semaines d’hostilités, le Hamas et Israël ont convenu d’un cessez-le-feu vendredi avec l’Égypte en médiation pour négocier la trêve.

S’exprimant aux côtés de Netanyahu lors d’une conférence de presse mardi, Blinken a déclaré qu’il avait été envoyé par le président Joe Biden pour «démontrer l’engagement des États-Unis envers la sécurité d’Israël et commencer à œuvrer pour une plus grande sécurité et réduire les tensions en Cisjordanie et à Jérusalem» et à parler des efforts de reconstruction à Gaza pour y créer un environnement plus stable.

«Les États-Unis soutiennent pleinement le droit d’Israël à se défendre contre les attaques», a déclaré le secrétaire.

Il a également exprimé son intention pour les États-Unis de favoriser de meilleures relations avec le peuple palestinien et l’Autorité palestinienne, qui, selon lui, s’étaient détériorées sous l’administration précédente.

«Nous savons que pour empêcher un retour à la violence, nous devons utiliser l’espace créé pour aborder un ensemble plus large de problèmes et de défis sous-jacents», a déclaré Blinken. «Et cela commence par s’attaquer à la grave situation humanitaire à Gaza et commencer à se reconstruire.»

Le secrétaire a indiqué que les États-Unis sont déterminés à garantir que l’aide aidera les civils palestiniens et ne sera pas involontairement détournée vers les caisses et les opérations militaires du Hamas. Le soutien américain est au moins en partie destiné à maintenir la pause dans les combats, qui en est à son cinquième jour consécutif.

“Nous travaillerons avec nos partenaires, en étroite collaboration avec tous pour nous assurer que le Hamas ne bénéficie pas de l’aide à la reconstruction”, a fait remarquer Blinken.

Cependant, un haut responsable du département d’État a reconnu lundi lors d’un appel précédant le voyage de Blinken que l’administration Biden ne peut garantir que l’aide humanitaire ne financera pas directement ou indirectement l’arsenal du Hamas plutôt que des réfugiés palestiniens, selon une transcription du briefing.

Interrogé sur sa confiance dans le fait que l’aide sera fournie principalement à la population de Gaza, le responsable a déclaré que les États-Unis collaboreront avec les organismes internationaux, les États médiateurs et les parties en question pour ce faire.

«Nous allons travailler en partenariat avec les Nations Unies et l’Autorité palestinienne pour y acheminer l’aide d’une manière qui fait de son mieux pour aller au peuple de Gaza. Je suis également convaincu que le gouvernement égyptien jouera un rôle à cet égard », a-t-il déclaré.

«Comme nous l’avons vu dans la vie, comme nous le savons tous dans la vie, il n’y a aucune garantie, mais nous allons faire tout ce que nous pouvons pour que cette aide atteigne les personnes qui en ont le plus besoin», a-t-il poursuivi.

Blinken a également rencontré mardi le président palestinien Mahmoud Abbas et le Premier ministre Mohammed Shtayyeh à Ramallah, sur le territoire de Cisjordanie. À la suite de ces conversations, le secrétaire a annoncé que les États-Unis allaient également fournir 5,5 millions de dollars pour les secours immédiats en cas de catastrophe à Gaza et 32 ​​millions de dollars à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA).

