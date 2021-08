Le secrétaire d’État de CA publie des directives sur les bulletins de vote « imprimés à domicile » – RedState ⋆ 10z viral

Comme je l’ai couvert lundi, pour l’élection de rappel en Californie le 14 septembre, l’État permet à tous les électeurs de demander un bulletin de vote « accès à distance par courrier », leur permettant essentiellement d’imprimer un bulletin de vote à la maison et de l’envoyer par la poste. Le programme RAVBM a été à l’origine destiné à être utilisé par des électeurs handicapés qui utilisent des technologies d’assistance ou par des militaires servant à l’étranger, mais en raison d’un projet de loi de dernière minute adopté par la législature californienne le même jour où le secrétaire d’État a certifié que le les partisans du rappel avaient rassemblé le nombre requis de signatures pour déclencher une élection de rappel, est disponible pour tous les électeurs du rappel.

À l’époque, j’ai noté qu’il n’était pas clair sur la base des directives publiées sur le site Web du secrétaire d’État exactement comment ces bulletins de vote seraient traités et quel type de piste de vérification il y aurait. J’avais contacté le bureau du secrétaire Weber avec des questions, et certaines de ces questions ont reçu une réponse sous la forme d’un mémorandum du bureau du SOS à tous les greffiers de comté et registraires des électeurs daté du 11 août.

De ce mémorandum, nous apprenons quelques choses sur le processus RAVBM.

Par exemple, nous savons que lorsque les responsables des élections du comté reçoivent le RAVBM imprimé, les « sélections des bulletins de vote… seront transférées sur un bulletin de vote par un responsable des élections afin d’être compilées ».

Et, nous savons que lorsqu’une personne reçoit un RAVBM (via un lien envoyé à l’adresse e-mail qu’elle fournit), un enregistrement est conservé :

Lorsqu’un comté émet un RAVBM, le comté doit indiquer que l’électeur a reçu un RAVBM en fournissant à VoteCal un enregistrement de vote par courrier et inclure l’indicateur « isRAVBM » défini sur True.

Nous savons également que le comté doit signaler le nombre de RAVBM reçus lors d’une élection au secrétaire d’État ainsi que tout problème technique signalé et toute « migitation ».

La certification des RAVBM exige que les juridictions californiennes qui utilisent un système RAVBM fournissent un rapport au secrétaire d’État, dans les 30 jours civils suivant la certification des résultats des élections, énumérant le nombre d’électeurs qui ont utilisé le système et tous les problèmes techniques signalés (le cas échéant) le long avec toutes les atténuations.

De nombreux lecteurs se sont demandé comment ils pouvaient aider à garantir que les RAVBM ne soient pas utilisés frauduleusement lors de l’élection de rappel. Quelles lois régissent cela ? RedState s’est entretenu avec Mark Meuser, un avocat électoral californien qui se présente également au Sénat américain, et a posé cette question. Meuser a déclaré que les lois régissant le traitement et le dépouillement des bulletins de vote du RAVBM sont les mêmes lois qui régissent le traitement et le dépouillement des bulletins de vote par correspondance puisque le RAVBM est un sous-ensemble du vote par correspondance. Quelques faits saillants :

Les comtés peuvent commencer à traiter les enveloppes de vote par correspondance dès 29 jours avant le jour du scrutin – y compris les faire passer par la machine à tabuler – mais personne n’est autorisé à accéder au dépouillement avant la fermeture des bureaux de vote le jour du scrutin.

Le traitement des enveloppes de vote par correspondance et les bulletins de vote eux-mêmes sont ouverts au public, et les deux « observateurs du vote par correspondance et le public » doivent recevoir un préavis de 48 heures, y compris la date, l’heure et le lieu, lors du vote par correspondance les bulletins de vote seront traités.

Le traitement du vote par correspondance Les enveloppes de retour des bulletins de vote « peuvent » inclure, selon la loi :

“[V]érifier la signature de l’électeur sur l’enveloppe de retour du bulletin de vote par correspondance conformément à l’article 3019 et mettre à jour les dossiers de l’électeur.

Le traitement des votes par correspondance implique :

“[O]rédiger les enveloppes de retour de bulletins de vote par correspondance, retirer les bulletins de vote, dupliquer les bulletins endommagés et préparer les bulletins à lire à la machine ou à les lire à la machine, y compris le traitement des votes écrits afin qu’ils puissent être comptés par la machine.

Certaines personnes sont toujours autorisées à observer les procédures de traitement et de dépouillement, notamment un membre du grand jury du comté, un membre du comité central démocrate du comté et un membre du comité central républicain du comté. Les « autres organisations intéressées » sont également autorisées à observer, mais la loi ne mentionne pas d’organisations spécifiques.

La loi prévoit que les observateurs :

[S]la salle doit avoir un accès suffisamment proche pour leur permettre d’observer les enveloppes de retour du vote par correspondance et les signatures qui y sont apposées et de contester si les personnes qui manipulent les bulletins de vote par correspondance suivent les procédures établies, y compris toutes les suivantes :

(1) Vérifier les signatures et les adresses sur les enveloppes de retour des bulletins de vote par correspondance en les comparant aux informations d’inscription des électeurs.

(2) Dupliquer avec précision des bulletins de vote endommagés ou défectueux.

(3) Sécuriser les bulletins de vote par correspondance pour éviter qu’ils ne soient falsifiés avant qu’ils ne soient comptés le jour de l’élection.

Comment être sûr que quelqu’un qui a rendu un bulletin de vote du RAVBM ne se rendra pas au bureau de vote le jour du scrutin et ne votera pas une deuxième fois ? Dans ce cas, ce n’est pas différent que de s’assurer que quelqu’un qui a renvoyé un vote par correspondance ne vote pas une deuxième fois. Puisqu’il s’agit d’une élection au scrutin postal, tout électeur qui se rend aux urnes en personne et n’apporte pas son bulletin de vote postal avec lui doit voter provisoirement. Une liste des électeurs qui ont voté provisoirement sera comparée à celles qui ont retourné des bulletins de vote par correspondance pour s’assurer que la personne n’a pas voté deux fois.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a aucune possibilité de fraude ou d’erreur. Il existe de nombreuses histoires d’électeurs recevant plus d’un bulletin de vote. Et, avec le nombre de personnes qui ont quitté la Californie cette année, il est probable que certains non-résidents soient toujours sur les listes électorales et qu’ils puissent s’inscrire et voter au RAVBM. Selon Meuser, les conservateurs sont davantage touchés par l’apathie des électeurs causée par des récits médiatiques malhonnêtes, ce qui signifie que les médias très libéraux de l’État présentent les habitants de l’État comme majoritairement démocrates et progressistes alors qu’en réalité ils ne le sont pas. Meuser a déclaré que 8 millions de chrétiens évangéliques n’avaient pas participé aux élections de 2018, et un nouveau rapport de Breitbart estime que 1,3 million de Californiens conservateurs ne sont même pas inscrits pour voter. Pourquoi? Ils ne croient pas que leur vote compte. Ils croient que même s’ils votent, il y aura tellement de fraudes que leur vote ne comptera pas. Ils croient que même s’ils votent, il y a tellement de démocrates qui votent que leur vote ne comptera pas. Que se passe-t-il lorsque des millions de personnes adhèrent à ce récit ? Une prophétie auto-réalisatrice est créée.

Nous devons lutter pour l’intégrité des élections, sans aucun doute, et veiller à ce qu’il y ait un nombre suffisant d’observateurs du scrutin et d’observateurs des bulletins de vote par correspondance. Mais nous devons également nous assurer que nous votons réellement et, tout aussi important, convaincre cinq ou dix autres (qui voteront pour la révocation, bien sûr) de sortir et de voter. Renvoyez votre bulletin de vote par correspondance à votre bureau électoral de comté le plus tôt possible afin que, lorsque ces numéros de soirée électorale seront publiés, il ne fait aucun doute que les Californiens souhaitent que Gavin Newsom soit rappelé.