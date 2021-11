Dans une déclaration qui doit être terrifiante pour l’ancien président Donald Trump, le secrétaire d’État en Géorgie a indiqué qu’il était plus que disposé à témoigner dans une enquête sur l’appel téléphonique illégal de Trump le 2 janvier 2021.

Cet appel, vous vous en souviendrez, a eu lieu lorsque Trump a insisté pour que Brad Raffensperger « trouve » 11 780 voix dans un recomptage des résultats de l’État des élections de 2020. Ce nombre était exactement la marge avec laquelle Joe Biden a battu Trump dans l’État, plus un seul vote pour mettre Trump au-dessus à la place.

Trump avait clairement appris le calcul et savait exactement ce qu’il demandait au responsable électoral républicain : fabriquer suffisamment de votes pour lui donner une victoire.

Raffensperger a été la cible de multiples menaces contre lui-même et sa famille après le contact de Trump avec lui. Mais à son crédit éternel, il n’a jamais reculé devant son devoir, privilégiant la démocratie à la loyauté du parti.

Dans une interview avec Meet The Press, Raffensperger a déclaré à l’hôte Chuck Todd que son bureau avait coopéré avec le procureur du comté de Fulton enquêtant sur l’affaire et irait plus loin si nécessaire :

Nous nous sommes pleinement conformés, avons envoyé tous les documents que nous avions et elle a en fait parlé à certains membres de notre personnel. Donc, si elle veut m’interviewer, il y a un processus pour cela, et j’y participerai avec plaisir parce que je veux m’assurer que je respecte la loi, respecte la Constitution, et quand vous obtenez une convocation devant un grand jury, vous y répondez .

C’est tout à fait différent de ce que nous avons l’habitude de voir de la part des républicains, qui ont volontiers fait tout ce que Trump a demandé, notamment en ignorant les assignations à comparaître et en s’en tenant à des récits manifestement faux afin de couvrir l’ex-président.

Pour sa part, le comté de Fulton DA Fani Willis a assuré à ses électeurs qu’elle avait bien l’intention d’accuser Trump d’un crime si les faits le confirmaient. Et la probabilité que cela se produise est élevée, étant donné que l’appel téléphonique a été enregistré et que Trump ne peut pas simplement nier les choses qu’il a dites.

Cela pourrait s’avérer très mal pour Donald Trump. Espérons que ce n’est que la première d’une série d’accusations portées contre lui pour des crimes commis dans le but de voler les élections de 2020.

Raffensperger complet : « J’ai fait mon travail » Dans une interview exclusive avec Meet the Press, Brad Raffensperger (R) Secrétaire d’État de Géorgie et auteur de « L’intégrité compte », parle de l’ancien président Trump qui fait pression sur lui pour qu’il modifie le décompte des voix en Géorgie.https://t.co/siWiUUiV98 pic.twitter.com/ZkpqpCVyrc – Rencontrez la presse (@MeetThePress) 31 octobre 2021