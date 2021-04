Le secrétaire d’État du Tennessee met en garde contre la législation électorale HR 1 soutenue par les démocrates ⋆ .

Le secrétaire d’État du Tennessee, Tre Hargett, met en garde contre une loi électorale démocrate adoptée par la Chambre et en attente au Sénat, qui, selon lui, rendrait les responsables électoraux locaux et nationaux pénalement et civilement responsables de ne pas avoir rapidement «basculé un interrupteur» pour permettre le courrier de masse -en vote.

«C’est presque comme si le système était conçu pour casser, donc il tombera sur lui-même en fédéralisant ces élections», a déclaré Hargett lors d’une interview sur le podcast John Solomon Reports.

Il a souligné diverses préoccupations telles que l’allocation de l’argent des contribuables à des campagnes politiques, alors même que les États-Unis sont confrontés à une dette nationale montagneuse.

«Mes futurs petits-enfants ne devraient pas avoir à payer pour les campagnes du Congrès d’aujourd’hui», a-t-il déclaré.

Il a également exprimé son inquiétude quant à la normalisation des urnes de vote: «Les boîtes de dépôt me font certainement peur et les boîtes de dépôt non sécurisées me font encore plus peur», a déclaré Targett.

Targett a noté que «la photo d’identité des électeurs n’est pas une solution miracle», mais qu’il s’agit d’un moyen parmi d’autres employés pour défendre l’intégrité électorale et que ne plus pouvoir l’utiliser représenterait une «faille dans l’armure» en ce qui concerne la défense des élections. intégrité.

Lien source