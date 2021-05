Le secrétaire du DHS défend la gestion de la crise frontalière même si les migrants affluent aux États-Unis ⋆ .

Le département de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a défendu la gestion par l’administration Biden du nombre accru de rencontres et d’appréhensions à la frontière sud et de la réduction des contrôles intérieurs lors d’une audience du Congrès mercredi.

Les membres républicains de la commission des crédits de la Chambre ont critiqué l’administration Biden pour avoir libéré des migrants illégaux aux États-Unis et réduit les capacités d’application intérieure des responsables de l’immigration et des douanes.

«Nous continuons de voir la migration irrégulière des enfants non accompagnés, mais nous continuons à réussir à gérer ce flux, en déplaçant ces enfants plus rapidement vers le HHS. [Health and Human Services] des abris correctement équipés pour répondre aux besoins des enfants non accompagnés », a déclaré Mayorkas. Les responsables de Biden sont en train de réviser le processus pour sortir les mineurs migrants non accompagnés de la garde fédérale et les mettre en correspondance avec des sponsors aux États-Unis, selon Mayorkas.

Les responsables des douanes et de la protection des frontières ont appréhendé plus de 178 000 migrants à la frontière sud en avril, selon l’agence. La plupart des migrants rencontrés à la frontière sont rapidement expulsés en vertu du titre 42 de l’ordonnance de santé publique de l’ère Trump que l’administration Biden prévoit de maintenir en place avec les conseils des Centers for Disease Control and Prevention concernant la pandémie de COVID-19, a déclaré Mayorkas.

“N’y a-t-il pas de conséquences à franchir illégalement la frontière à ce stade, car franchement, il semble que le message du président Biden à tout un chacun est que les États-Unis n’ont pas de limites à qui peut venir parce que l’administration n’appliquera aucune de ses lois sur l’immigration” Le représentant républicain du Tennessee Chuck Fleischmann a demandé à Mayorkas.

«Est-ce le message que ce pays n’appliquera pas ses lois sur l’immigration?» Demanda Fleischmann.

Mayorkas a répondu: «Non, ce n’est pas le cas. Le président n’aurait pas pu être plus clair dans son articulation de la position de cette administration et je n’aurais pas pu être plus clair et continuer à l’être, c’est-à-dire que la frontière est fermée et que cette administration administre et applique les lois des États-Unis d’Amérique – et c’est non seulement les lois sur la responsabilité mais aussi les lois humanitaires que le Congrès a adoptées il y a de nombreuses années. »

Mayorkas a ajouté que la sécurité nationale, la sécurité publique et la sécurité aux frontières sont les principales priorités de l’administration Biden.

Le représentant républicain du Mississippi, Steven Palazzo, a décrit le nombre croissant de migrants arrivant à la frontière sud comme une «invasion» d’hommes adultes célibataires et d’enfants et de familles non accompagnés qui se livrent aux forces de l’ordre.

“On dirait que vous avez déployé un grand tapis de bienvenue qui dit” envoyez-nous vos enfants “et c’est criminel”, a déclaré Palazzo. «Parce que tant qu’ils savent s’ils arrivent à notre frontière, nous allons les prendre et les transformer en citoyens américains et les laisser errer librement dans notre pays, ces gens désespérés dans ces pays continueront à prendre ce risque. “

Mayorkas était en désaccord avec les affirmations de Palazzo et a réitéré que la plupart des migrants sont expulsés en vertu du titre 42 ou placés dans une procédure d’immigration où ils peuvent légalement demander réparation ou être soumis à un renvoi.

«Ce n’est pas une invasion, les gens n’entrent pas sans ordre régulier, ils sont placés dans une procédure d’immigration, ils ont la possibilité de déposer une plainte comme la loi le prévoit à un agent d’asile, à un juge d’immigration et aux tribunaux de la États-Unis », a ajouté Mayorkas.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur de nouvelles éligible pouvant offrir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]